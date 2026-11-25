La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó cambios en las condiciones registrales para acceder al Fondo de Asistencia Laboral (FAL). La normativa, publicada este miércoles 25 en el Boletín Oficial, sustituye el artículo 2 de la Resolución General N° 5.907 y el Gobierno informó que las modificaciones empezaron a regir desde su publicación.

La Resolución General 5928/2026 detalla que la medida surgió tras un pedido de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, la cual advirtió que las cooperativas están habilitadas para gestionar el Certificado MiPyME -según la Resolución N° 220/2019- y solicitó incluir ese criterio en la normativa del fisco.

Lo que cambia para las PyMEs y las cooperativas

La nueva normativa establece que, para ser considerados Micro, Pequeñas y Medianas Empresas según el tercer párrafo del artículo 2° del Decreto N° 408/26, los empleadores deben tener el Certificado MiPyME vigente en el período fiscal devengado y figurar como MiPyMEs (Tramos 1 y 2) en el Sistema Registral.

Con esta adecuación, las cooperativas y cooperativas efectoras que gestionen el certificado bajo la Resolución N° 220/2019 quedan incluidas en el esquema. En el Sistema Registral, las firmas encuadradas en la Ley 25.300 se identifican con los códigos 272 (Micro Empresas), 274 (Pequeña Empresa), 351 (Mediana Empresa – Tramo 1) y 352 (Mediana Empresa – Tramo 2).

En tanto, para las entidades sin fines de lucro alcanzadas por el último párrafo del artículo 2° del Decreto N° 408/26, la norma exige contar en el período fiscal devengado con una figura jurídica habilitada -como Asociación, Fundación, Consorcio de Propietarios, Mutual, Cooperadora, Otras Entidades Civiles, Instituto de Vida Consagrada, Asociación Simple e iglesias o entidades religiosas- y tramitar su calificación ante la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa según el artículo 12 de la Resolución N° 220/19. Bajo la Ley 27.802, estas entidades reciben los códigos 647 (Micro), 648 (Pequeña), 649 (Mediana – Tramo 1) y 650 (Mediana – Tramo 2), mientras que los trámites rechazados llevan el código 646.

La resolución dispone que tanto el Certificado MiPyME como la calificación de entidades sin fines de lucro rigen desde su otorgamiento hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre del ejercicio fiscal del empleador, y la caracterización puede consultarse con Clave Fiscal en el Sistema Registral.

Cuál es el alcance del Fondo de Asistencia Laboral

El FAL fue creado por el Título II de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 para respaldar el pago de obligaciones e indemnizaciones por extinción de contratos privados. Alcanza a empleados registrados con al menos 12 meses de antigüedad, bajo el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y estatutos profesionales como el de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727).

Según su artículo 60, las cuentas del fondo se integran con una contribución mensual obligatoria sobre la remuneración base del SIPA: 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs.