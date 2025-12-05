Netflix lanzó el tráiler de El tiempo de las moscas, la nueva miniserie con Carla Peterson y Nancy Dupláa

Netflix presentó el tráiler oficial de El tiempo de las moscas, la nueva miniserie protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro. La producción se estrenará a nivel global el 1° de enero de 2026.

Carla Peterson y Nancy Dupláa protagonizan “El tiempo de las moscas”: cómo es la trama

La serie está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat, con producción de Vanessa Ragone, y reúne a un elenco que incluye a Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, entre otros.

El guion fue desarrollado por Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo. La historia retoma la vida de dos mujeres recién salidas de prisión que, en lugar de reincidir en el delito, se ven empujadas a convertirse en inesperadas heroínas.

La trama sigue a Inés (Peterson) y La Manca (Dupláa), quienes aceptan un trabajo que rápidamente despierta sospechas. Al intuir que podrían haber sido engañadas, ambas deciden investigar por su cuenta. Convertidas en detectives improvisadas, deberán sortear engaños, amenazas y peligros, apoyándose mutuamente en un camino que mezcla humor, tensión y elementos de thriller.