Netflix incorporó a su catálogo una nueva serie que combina terror psicológico, misterio y drama adolescente. Se trata de The Body (El cuerpo), una producción de ocho episodios que comienza con una inquietante ceremonia de iniciación y termina desencadenando una serie de acontecimientos sobrenaturales que alteran la vida de toda una comunidad.

La ficción, estrenada el 11 de noviembre de 2026, fue creada por Quinn Shephard y propone una historia donde la culpa religiosa, los secretos y la presión social se convierten en elementos centrales del suspenso.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la trama sigue a un grupo de estudiantes de un colegio católico que comienza a experimentar visiones proféticas después de una iniciación que sale terriblemente mal.

De qué trata The Body, la nueva serie de Netflix

La historia transcurre durante la noche de Halloween, cuando un grupo de adolescentes participa de una ceremonia para incorporar a una nueva integrante al equipo femenino de baile de su escuela.

Lo que comienza como una tradición entre compañeras se transforma en una experiencia perturbadora que deja consecuencias difíciles de explicar.

A partir de ese momento, las jóvenes comienzan a experimentar visiones inquietantes y situaciones que ponen en duda la frontera entre la realidad y lo sobrenatural.

Mientras los rumores se multiplican, el miedo se extiende por la comunidad y los secretos personales empiezan a salir a la luz.

La desaparición y las misteriosas apariciones vinculadas con Grace Franklin se convierten en uno de los principales ejes de la historia.

La serie combina elementos de terror con conflictos propios de la adolescencia: la necesidad de pertenecer, las rivalidades, la identidad y el peso de las expectativas sociales.

Terror psicológico y religión: qué hace diferente a The Body

Uno de los aspectos más particulares de la producción es su ambientación en un colegio católico.

La culpa, la fe, el deseo y las creencias religiosas atraviesan los conflictos de las protagonistas, que intentan comprender lo ocurrido durante aquella noche de Halloween.

La historia también explora cómo el miedo colectivo puede transformar una comunidad, especialmente cuando comienzan a circular explicaciones sobrenaturales sobre acontecimientos que nadie consigue entender.

A diferencia de otras ficciones adolescentes, The Body incorpora una estética provocadora y momentos de humor negro.

Su creadora, Quinn Shephard, explicó en entrevistas que la serie explora la intensidad de la adolescencia y la manera en que las creencias pueden influir en la percepción de la realidad.

La ambientación, inspirada en los años 2000, suma una estética nostálgica que se refleja en el vestuario, la música y las relaciones entre los personajes.

Quiénes protagonizan The Body en Netflix

La serie reúne a un elenco de jóvenes intérpretes y actores con trayectoria en televisión y cine.

Entre sus protagonistas se destacan:

Kristina Bogic: interpreta a Anya Butler.

interpreta a Anya Butler. Geena Meszaros: da vida a Lisbeth Anderson.

da vida a Lisbeth Anderson. Sara Boustany: interpreta a Elise Zakaria.

interpreta a Elise Zakaria. Sofia Wylie: encarna a Grace Franklin.

encarna a Grace Franklin. Jackson Kelly: interpreta a Leo Anderson.

interpreta a Leo Anderson. Shirley Chen: da vida a Maddie Delaney.

da vida a Maddie Delaney. Louisa Krause: interpreta a Catherine Anderson.

interpreta a Catherine Anderson. Nnamdi Asomugha: encarna al padre Franklin.

La producción cuenta además con Riley Keough entre sus productores ejecutivos, mientras que la dirección de los episodios está a cargo de Quinn Shephard, Kevin Phillips y Gina Gammell.

Cuántos capítulos tiene The Body y dónde verla

The Body tiene una primera temporada de ocho episodios, con duraciones que oscilan aproximadamente entre los 46 minutos y una hora.

La serie se encuentra disponible en Netflix Argentina bajo el título El cuerpo, con opciones de audio y subtítulos en español.

Está catalogada como una producción de drama, misterio y suspenso adolescente, con contenidos destinados al público adulto.

Para quienes disfrutan de las historias que combinan secretos, fenómenos inexplicables y conflictos psicológicos, The Body aparece como una de las nuevas opciones de Netflix para ver durante noviembre.

Su propuesta combina el suspenso de una investigación con el terror sobrenatural y las tensiones de un grupo de adolescentes que intenta descubrir qué ocurrió realmente durante una noche cambió sus vidas.