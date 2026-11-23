Pérfora y Pacífico completaron el cuadro semifinal y lograron el pase a la Liga Federal
El Verde venció a Petro en el clásico y el Decano superó a Regina. Los finalistas del 2025 se cruzarán camino a la definición. La otra, Roca-Centro Español.
Pérfora ganó con autoridad y Pacífico, con incógnitas hasta el final. Así se definieron los últimos cruces de cuartos y quedaron armadas las semifinales del PreFederal de básquet. El Verde no le dio chances a Petrolero en el clásico y le ganó 92-62, mientras que el Decano superó a Atlético Regina, por 84-78. Los dos, además, se metieron en la Liga Federal 2027.
Con estos resultados, los cruces rumbo al título serán Pérfora-Pacifico, finalistas del 2025, y Deportivo Roca-Centro Español. Y no hay descanso, porque se verán las caras el miércoles 25 en el Piti Claris de Plaza Huincul y el Gimena Padín de Roca. También arrancará la reclasificación con Regina-Petrolero y Club Plottier-Independiente.
El Verde, sin despeinarse
Pérfora, el mejor de la fase regular, no dejó ninguna duda ante el Matador y lo venció con parciales de 21-13, 49-32 y 72-46. Tuvo una noche muy tranquila y varios puntos altos. Nahuel Vicentín fue el goleador con 24, pero también brillaron Valentín Bauducco (13), Sebastián Godoy Vega (12 y 8 rebotes), Pedro Emilio (11) y Julián Ruiz (9 asistencias). En la visita se destacaron Matías Arias (17 y 11 rebotes) y Nataniel Rodríguez (11).
En medio de estadísticas muy desparejas, el Verde sacó mucha diferencia en asistencias (22-12) y tuvo ocho pérdidas menos (12-20). Si de triples se trata, Pérfora anotó 14 en 37 intentos (38%), mientras que Petro tuvo el aro cerrado: convirtió 4-25 (16%).
El Decano sigue firme con su defensa
En una serie picante y marcada por la paridad, Pacífico superó al Albo y sigue firme en la defensa del título. Los parciales: 29-24, 45-44 y 61-56. Regina dejó todo, pero no alcanzó. Franco Chiabotto (20), Angelo Sasso (14 y 8 rebotes), Exequiel Sánchez (14 y 7 asistencias), Francisco González (13) y Augusto Duarte (11) golearon parejo, mientras que en la visita rindieron Juan Cruz Marini (24), Elías Iñíguez (21 y 10 rebotes) y Marcos Revello (14).
Los dos intentaron 26 triples, pero el Decano sacó ventaja mínima: anotó 12 (46%) contra 10 (38%) de su rival. Y fueron vitales los libres, Regina fue 33 veces a la línea y acertó 18 (55%). Al local le alcanzó con un 62% (8-13) para liderar ese rubro que casi siempre es determinante.
Así se juegan las semifinales y la reclasificación
SEMIFINALES
Miércoles 25 de noviembre
Pérfora vs. Pacífico, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, 21:30
Deportivo Roca vs. Centro Español, Gimena Padín, 22
Domingo 29 de noviembre, 20:30
Pacífico vs. Pérfora, Viejo Ramírez de Neuquén
Centro Español vs. Deportivo Roca, El Templo de Plottier
RECLASIFICACIÓN
Miércoles 25 de noviembre, 21:30
Atlético Regina vs. Petrolero, La Calderita
Club Plottier vs. Independiente, El Histórico
Domingo 29 de noviembre, 20:30
Petrolero vs. Atlético Regina, La Cueva de Plaza Huincul
Independiente vs. Club Plottier, La Caldera de Neuquén
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