Exequiel Sánchez fue uno de los puntos altos en el Deca, que sueña con la doble corona. (Archivo Oscar Livera)

Pérfora ganó con autoridad y Pacífico, con incógnitas hasta el final. Así se definieron los últimos cruces de cuartos y quedaron armadas las semifinales del PreFederal de básquet. El Verde no le dio chances a Petrolero en el clásico y le ganó 92-62, mientras que el Decano superó a Atlético Regina, por 84-78. Los dos, además, se metieron en la Liga Federal 2027.

Con estos resultados, los cruces rumbo al título serán Pérfora-Pacifico, finalistas del 2025, y Deportivo Roca-Centro Español. Y no hay descanso, porque se verán las caras el miércoles 25 en el Piti Claris de Plaza Huincul y el Gimena Padín de Roca. También arrancará la reclasificación con Regina-Petrolero y Club Plottier-Independiente.

El Verde, sin despeinarse

Pérfora, el mejor de la fase regular, no dejó ninguna duda ante el Matador y lo venció con parciales de 21-13, 49-32 y 72-46. Tuvo una noche muy tranquila y varios puntos altos. Nahuel Vicentín fue el goleador con 24, pero también brillaron Valentín Bauducco (13), Sebastián Godoy Vega (12 y 8 rebotes), Pedro Emilio (11) y Julián Ruiz (9 asistencias). En la visita se destacaron Matías Arias (17 y 11 rebotes) y Nataniel Rodríguez (11).

Nataniel Rodríguez vs. Lucas Mohnen, duelo interno en el Piti Claris. Pérfora está en el top 4. (Prensa Petrolero)

En medio de estadísticas muy desparejas, el Verde sacó mucha diferencia en asistencias (22-12) y tuvo ocho pérdidas menos (12-20). Si de triples se trata, Pérfora anotó 14 en 37 intentos (38%), mientras que Petro tuvo el aro cerrado: convirtió 4-25 (16%).

El Decano sigue firme con su defensa

En una serie picante y marcada por la paridad, Pacífico superó al Albo y sigue firme en la defensa del título. Los parciales: 29-24, 45-44 y 61-56. Regina dejó todo, pero no alcanzó. Franco Chiabotto (20), Angelo Sasso (14 y 8 rebotes), Exequiel Sánchez (14 y 7 asistencias), Francisco González (13) y Augusto Duarte (11) golearon parejo, mientras que en la visita rindieron Juan Cruz Marini (24), Elías Iñíguez (21 y 10 rebotes) y Marcos Revello (14).

Los dos intentaron 26 triples, pero el Decano sacó ventaja mínima: anotó 12 (46%) contra 10 (38%) de su rival. Y fueron vitales los libres, Regina fue 33 veces a la línea y acertó 18 (55%). Al local le alcanzó con un 62% (8-13) para liderar ese rubro que casi siempre es determinante.

Así se juegan las semifinales y la reclasificación

SEMIFINALES

Miércoles 25 de noviembre

Pérfora vs. Pacífico, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul, 21:30

Deportivo Roca vs. Centro Español, Gimena Padín, 22

Domingo 29 de noviembre, 20:30

Pacífico vs. Pérfora, Viejo Ramírez de Neuquén

Centro Español vs. Deportivo Roca, El Templo de Plottier

RECLASIFICACIÓN

Miércoles 25 de noviembre, 21:30

Atlético Regina vs. Petrolero, La Calderita

Club Plottier vs. Independiente, El Histórico

Domingo 29 de noviembre, 20:30

Petrolero vs. Atlético Regina, La Cueva de Plaza Huincul

Independiente vs. Club Plottier, La Caldera de Neuquén