Este lunes 23 de noviembre de 2026 rige un feriado nacional en toda la Argentina por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la conmemoración histórica corresponde al 20 de noviembre, la coincidencia de esa fecha con un día viernes activó el corrimiento oficial hacia el lunes siguiente para conformar un fin de semana largo de tres jornadas, junto al sábado 21 y el domingo 22.

La medida alcanza tanto a los trabajadores del sector público como del sector privado en todo el territorio nacional. En términos laborales, quienes deban cumplir tareas durante este lunes tienen derecho al pago adicional previsto por la normativa vigente para los feriados nacionales trabajados.

De este modo, la fecha original del viernes 20 de noviembre funcionó como una jornada laboral habitual en la mayor parte del país, mientras que el descanso efectivo quedó concentrado en el inicio de esta semana.

El mecanismo de la Ley 27.399 detrás del corrimiento de fecha

El traslado del asueto responde a la Ley 27.399, sancionada en 2017, que regula el sistema de feriados trasladables en el país. Su artículo 6 establece una regla precisa para ordenar el calendario anual y fomentar el movimiento turístico interno.

Según esa norma, cuando uno de los feriados alcanzados cae en martes o miércoles, el descanso se adelanta al lunes anterior. En cambio, si coincide con jueves o viernes, como ocurrió este año con el 20 de noviembre, el feriado pasa automáticamente al lunes siguiente.

El 20 de noviembre recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada en 1845 sobre las costas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires. En aquella jornada, las fuerzas argentinas comandadas por el general Lucio Norberto Mansilla resistieron el avance de una escuadra combinada de Francia y Gran Bretaña que intentaba forzar el paso hacia las provincias del interior.

Si bien el enfrentamiento concluyó con una derrota táctica para las tropas locales, con el paso del tiempo el episodio fue reinterpretado como un símbolo de resistencia frente a la intervención extranjera. La fecha quedó instituida como conmemoración oficial mediante la Ley 20.770, sancionada en 1974, y fue incorporada al esquema de feriados nacionales recién en 2010.

Las tres fechas que restan hasta el cierre del año

Tras el cierre del fin de semana largo de noviembre, el almanaque oficial todavía conserva tres fechas clave antes de despedir 2026: