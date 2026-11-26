Las producciones españolas volvieron a conquistar a los usuarios de Netflix. Esta vez, El crimen de Pazos, una miniserie inspirada en hechos reales, se convirtió en uno de los grandes fenómenos de noviembre.

Según informó GQ España, la ficción consiguió superar los nueve millones de horas de reproducción durante su segunda semana en la plataforma y escaló del séptimo al segundo puesto del ranking mundial de series de habla no inglesa.

Además, ingresó en el listado de las diez producciones más vistas en 61 países y alcanzó el primer lugar en tres de ellos.

De qué trata El crimen de Pazos, la serie que arrasa en Netflix

Aniceto e Irene mantienen una relación aparentemente ideal. Sin embargo, sus vidas cambian cuando la mujer queda gravemente herida durante un presunto intento de robo.

Mientras Irene permanece hospitalizada, Elías, un integrante de la Guardia Civil, comienza a sospechar que su pareja podría estar involucrada en la agresión.

El investigador deberá enfrentarse a obstáculos institucionales mientras intenta esclarecer lo sucedido y proteger a la víctima.

La violencia de género, las apariencias y las falencias del sistema judicial atraviesan una historia que mantiene la tensión alrededor de la búsqueda de justicia.

La historia real detrás del éxito de Netflix

La miniserie está inspirada en un caso ocurrido en España en 2015 y aborda las dificultades que pueden surgir durante la investigación de un episodio de violencia contra una mujer.

Lejos de limitarse a una trama policial, la producción invita a reflexionar sobre la protección de las víctimas y la responsabilidad de las instituciones.

El crimen de Pazos, entre las series más vistas de Netflix

De acuerdo con el ranking oficial de Netflix, correspondiente al período comprendido entre el 16 y el 22 de noviembre, la miniserie también lideró las preferencias de los espectadores españoles.

Su crecimiento internacional confirma el atractivo de las ficciones policiales españolas y convierte a El crimen de Pazos en una de las opciones para maratonear durante el último fin de semana de noviembre.