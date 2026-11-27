Con la llegada de diciembre, Netflix se prepara para renovar su catálogo de películas y series. Sin embargo, mientras algunas producciones desembarcarán en la plataforma, otras dejarán de estar disponibles antes de que termine el año.

Según informó la revista Ohlalá, entre las películas que se despedirán durante las próximas semanas figuran títulos emblemáticos como Flashdance, Guerra Mundial Z y Sin lugar para los débiles.

La renovación del catálogo está relacionada con los acuerdos de distribución y las licencias que permiten a la plataforma ofrecer contenidos durante determinados períodos.

Las ocho películas que abandonarán Netflix en diciembre de 2026

Dos: un thriller psicológico español en el que dos desconocidos despiertan unidos físicamente y deben descubrir quién los puso en esa situación.

La última canción: el drama romántico protagonizado por Miley Cyrus y Liam Hemsworth aborda el amor, la reconciliación familiar y las segundas oportunidades.

Flashdance: el clásico de 1983 sigue a una joven trabajadora que sueña con convertirse en bailarina profesional.

Virus: una película de terror y ciencia ficción ambientada en una embarcación que esconde una amenaza tecnológica.

El puente sobre el río Kwai: el clásico bélico de 1957, ganador de siete premios Oscar, retrata los conflictos entre prisioneros y militares durante la Segunda Guerra Mundial.

Guerra Mundial Z: Brad Pitt protagoniza esta historia de acción y suspenso sobre una epidemia que amenaza la supervivencia de la humanidad.

Sin lugar para los débiles: la aclamada película de los hermanos Coen gira alrededor de un botín millonario que desencadena una peligrosa persecución.

El elegido: un thriller de ciencia ficción dirigido por Jeff Nichols que combina fenómenos sobrenaturales, misterio y una desesperada huida.

Hasta cuándo se podrán ver estas películas en Netflix

De acuerdo con el calendario difundido por Ohlalá, estas son las últimas fechas para disfrutar de las producciones:

9 de diciembre: Dos.

Dos. 11 de diciembre: La última canción, Flashdance y Virus.

La última canción, Flashdance y Virus. 15 de diciembre: El puente sobre el río Kwai.

El puente sobre el río Kwai. 18 de diciembre: Guerra Mundial Z, Sin lugar para los débiles y El elegido.

Por qué Netflix elimina películas y series de su catálogo

La plataforma explica que muchas de las producciones que ofrece están sujetas a acuerdos de licencia con diferentes compañías.

Cuando estos contratos llegan a su vencimiento, Netflix puede decidir renovarlos o retirar los contenidos de su programación.

Las fechas pueden variar según el país, por lo que se recomienda consultar la ficha de cada película dentro de la aplicación, donde suele aparecer un aviso con el último día de disponibilidad.La plataforma de streaming renovará su contenido durante el último mes de 2026. Entre las producciones que se despiden figuran clásicos de los años 80, películas premiadas y una ficción protagonizada por Brad Pitt.