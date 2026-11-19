Los cines argentinos renuevan su cartelera este jueves 19 de noviembre de 2026 con una combinación de acción, suspenso, terror, drama y producciones biográficas. Entre las novedades aparecen una nueva entrega de Los juegos del hambre, una película que reconstruye los comienzos de Sylvester Stallone y una historia de terror inspirada en un popular videojuego.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las salas se preparan para recibir al público durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional. La programación incluye seis películas que ofrecen alternativas para diferentes gustos.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, el regreso de una saga exitosa

Una de las grandes apuestas de la semana es Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva precuela de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins.

La película se desarrolla 24 años antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen y se concentra en la juventud de Haymitch Abernathy, el personaje que más adelante se convertirá en su mentor.

La historia comienza cuando Haymitch es seleccionado para participar en los 50.º Juegos del Hambre, una edición especialmente cruel en la que cada distrito debe enviar el doble de participantes.

Mientras el Capitolio convierte la violencia en un espectáculo, el joven deberá utilizar su inteligencia para sobrevivir y enfrentarse a un sistema que parece tener todo bajo control.

La película está dirigida por Francis Lawrence y cuenta con Joseph Zada en el papel de Haymitch.

Yo soy Rocky: la historia detrás de Sylvester Stallone

A 50 años del estreno de una de las películas más emblemáticas del cine, llega Yo soy Rocky, una producción que reconstruye el camino que recorrió Sylvester Stallone para llevar su historia a la pantalla grande.

Ambientada en la década de 1970, la película presenta a un joven actor sin dinero ni contactos importantes en Hollywood, pero convencido de que su guion tenía potencial.

Aunque recibió ofertas para vender la historia, Stallone insistió en una condición: él mismo debía interpretar a Rocky Balboa.

La producción muestra las dificultades, los rechazos y la perseverancia que hicieron posible el nacimiento de una de las sagas más populares del cine.

Está dirigida por Peter Farrelly y protagonizada por Anthony Ippolito, quien interpreta a Stallone durante sus primeros años en la industria.

La asistente de la morgue: una película de terror inspirada en un videojuego

Para quienes prefieren las historias de miedo, la cartelera incorpora La asistente de la morgue, una adaptación cinematográfica del videojuego The Mortuary Assistant.

La protagonista es Rebecca Owens, una joven que comienza a trabajar en una funeraria de Connecticut, donde debe encargarse de preparar los cuerpos durante los turnos nocturnos.

Lo que inicialmente parece un empleo tranquilo se transforma en una experiencia aterradora cuando descubre que algunos cadáveres esconden secretos inquietantes.

Entre rituales extraños, presencias sobrenaturales y acontecimientos inexplicables, Rebecca deberá enfrentar una amenaza que pone en riesgo su vida.

La película combina elementos de terror psicológico, posesiones demoníacas y suspenso.

Recen por mí: la historia de Francisco, un documental sobre Jorge Bergoglio

Otra de las novedades es Recen por mí: la historia de Francisco, una producción argentina dedicada a reconstruir la vida de Jorge Mario Bergoglio.

Dirigido por Facundo Bartucci, el documental recorre distintas etapas de su trayectoria, desde sus primeros años en Buenos Aires hasta su llegada al Vaticano como papa Francisco.

La película pone especial atención en su labor pastoral, su compromiso con los sectores más vulnerables y las experiencias que marcaron su pensamiento.

A través de testimonios y material de archivo, propone conocer al hombre detrás de una de las figuras religiosas más influyentes de las últimas décadas.

Carne: una historia inquietante sobre la identidad argentina

La película Carne, dirigida por Tomás Marichal Urbán, presenta una historia que combina suspenso, crítica social y elementos de terror.

La trama imagina una Argentina en la que el ganado desaparece y el consumo de carne deja de ser posible.

Esta situación desencadena una crisis económica, política y cultural que pone en discusión una de las tradiciones más arraigadas del país.

En medio del conflicto aparece Matías, un empresario dispuesto a impulsar una controvertida iniciativa para recuperar la industria cárnica.

Sin embargo, cuando su propuesta fracasa, decide avanzar con un plan cada vez más extremo.

La película utiliza una situación ficticia para explorar la relación entre la identidad nacional, los intereses económicos y los límites del poder.

Minotauro: un thriller sobre infidelidad, corrupción y guerra

La sexta novedad es Minotauro, una coproducción europea que combina drama psicológico y suspenso político.

La historia se desarrolla en Rusia, durante la invasión a Ucrania, y sigue a un ejecutivo cuya vida comienza a desmoronarse.

Mientras enfrenta sospechas de infidelidad en su matrimonio, también recibe presiones para reclutar trabajadores que serán enviados a la guerra.

El protagonista intenta mantener el control de su situación personal y profesional, pero termina involucrado en una trama de corrupción, venganza y supervivencia.

Qué película elegir para ver durante el fin de semana largo

La cartelera ofrece propuestas para diferentes públicos.

Quienes buscan acción y grandes producciones encontrarán una alternativa en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.

Para los amantes de las historias reales y del cine clásico, Yo soy Rocky recupera los comienzos de una figura de Hollywood.

Los fanáticos del terror podrán elegir entre La asistente de la morgue y Carne, mientras que quienes prefieren los documentales tienen la opción de Recen por mí: la historia de Francisco.

Por su parte, Minotauro se presenta como una alternativa para los espectadores interesados en los dramas de suspenso con trasfondo político.

Las funciones y horarios pueden variar según cada complejo cinematográfico, por lo que conviene consultar la programación de las salas de Neuquén y Río Negro antes de comprar las entradas.