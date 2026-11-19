La Policía Federal detuvo el miércoles por la noche en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que permanece prófugo desde el martes 10 de noviembre. La mujer quedó bajo sospecha de haber colaborado en la planificación de la fuga de su marido, quien cumplía arresto domiciliario en un departamento de la calle Defensa al 600.

La detención fue ordenada por la jueza federal María Romilda Servini, a pedido de la fiscal Alejandra Mangano. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó el procedimiento y señaló que Kopcke permanecía detenida e incomunicada.

Uno de los elementos que puso a la mujer bajo sospecha surgió del análisis del teléfono celular que Bertulazzi habría dejado durante la fuga. Según informó Monteoliva, en el dispositivo se encontraron fotografías de Kopcke frente al portón por el que habría escapado su marido y de las cuerdas que habría utilizado para descender desde el edificio. La investigación busca establecer qué participación tuvo la mujer en la preparación del escape y si conocía de antemano el plan.

San Telmo, el barrio por donde se escapó Leonardo Bertulazzi. Foto Enrique García Medina.

La fuga ocurrió el 10 de noviembre. Según la reconstrucción difundida por fuentes de la investigación, Bertulazzi salió del departamento con ayuda de un arnés, descendió por la parte posterior del edificio y atravesó un terreno lindero hasta alcanzar la calle. También se informó que habría simulado que la tobillera electrónica continuaba colocada en su cuerpo mediante un dispositivo preparado para engañar el control. Esos detalles forman parte de las hipótesis sobre el mecanismo de evasión.

Los años de Leonardo Bertulazzi y su esposa en Argentina

Bertulazzi y Kopcke llevaban más de dos décadas en la Argentina. Durante buena parte de ese tiempo, la pareja construyó una vida cotidiana en San Telmo, donde sus vecinos los cruzaban en las calles del barrio y en los alrededores del Parque Lezama.

Foto Enrique García Medina.

Diario Río Negro pudo confirmar que, durante mucho tiempo, Bertulazzi fue cliente de una fábrica de pastas de la zona. El comerciante consultado desconocía el pasado del italiano y lo reconoció cuando el caso tomó estado público después de la fuga. Según contó, solía comprar al menos una vez por mes ravioles de ricota y verdura. De acuerdo con su recuerdo, había dejado de hacerlo unos tres meses antes.

Diario Río Negro también cuenta con un registro fotográfico de Bertulazzi caminando por el Parque Lezama, fechado el 11 de abril de 2025. Para algunos vecinos, esos paseos formaban parte de una rutina habitual de la pareja.

Para conocer cuáles eran los alcances del monitoreo electrónico al que estaba sometido Bertulazzi, este medio presentó un pedido de acceso a la información pública y dejó una consulta formal en la mesa de entradas del juzgado federal a cargo de María Romilda Servini para determinar qué condiciones tenía la tobillera electrónica, qué perímetro debía respetar y cuáles eran los mecanismos de control previstos. Hasta el momento, ninguna de las dos presentaciones obtuvo respuesta.

En diálogo con este medio, el abogado de Bertulazzi, Rodolfo Yanzón, sostuvo que su defendido tenía salidas autorizadas por motivos de salud, aunque debía respetar el perímetro establecido por la Justicia para cumplir el arresto domiciliario.

El 6 de noviembre, el Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía le habría indicado nuevos estudios y tratamiento, en función de sus antecedentes de tres accidentes cerebrovasculares. Según Yanzón, Bertulazzi tenía previsto realizarse un electroencefalograma el 27 de noviembre, pero la jueza no había autorizado el tratamiento. El abogado cuestionó esa decisión: “Servini no se hizo cargo de velar por la salud de un preso a su disposición. El lunes a la noche le comuniqué a Bertulazzi que la jueza no autorizó su tratamiento. Indudablemente, decidió que su libertad estaba por encima de su salud, luego de dos años de ver cómo se violaron sistemáticamente sus derechos”.

Una vecina recuerda haber compartido edificio con Bertulazzi y Bettina a comienzos de los años 2000. Relató que la pareja se reunía con otros habitantes alrededor de una guitarra y que él se mostraba interesado por los acordes. Incluso, compartían gastos de telefonía e internet. “Siempre escuchaban música, recibían visitas y se escuchaban risas todo el tiempo. Fueron los mejores vecinos que tuvimos”, recordó.

Hasta la detención de Kopcke, la mujer continuó viviendo en el mismo domicilio del que había escapado su marido. En una recorrida previa, Diario Río Negro pudo observarla cuando regresaba de hacer las compras en el supermercado. Consultada por este medio, prefirió no hacer declaraciones.

Algunos vecinos la describen como una persona amable. “Subo el ascensor con ella. Es buena”, contó una mujer que compartía el edificio. Otros habitantes y comerciantes de la zona, en cambio, evitaron hablar sobre el caso. Un encargado de edificio resumió su posición con una frase: “Soy como el monito: no veo, no escucho y no hablo”. Otro hizo el clásico gesto de silencio, cerrando los labios con los dedos.

Leonardo Bertulazzi y Betina Kopcke en Parque Lezama. Foto Enrique Garcia Medina.

San Telmo es uno de los barrios porteños que más atrae al turismo internacional. Por sus calles circulan visitantes brasileños, mexicanos, españoles, franceses y de otros países.

El caso Bertulazzi: una extradición pendiente y una fuga

Bertulazzi es un exintegrante de las Brigadas Rojas, la organización armada italiana responsable de numerosos atentados y del secuestro y asesinato del dirigente político Aldo Moro en 1978. No se le atribuye participación personal en el secuestro y asesinato de Moro.

En Italia recibió una condena unificada de 27 años de prisión por distintos delitos vinculados con la actividad de la organización, entre ellos la participación en una banda armada y el secuestro agravado. Fue condenado en ausencia. En la Argentina, sin embargo, permanecía detenido preventivamente mientras se tramitaba su extradición a Italia.

En octubre de 2004, la Argentina le otorgó el estatus de refugiado, una condición que durante años impidió avanzar con su extradición. En agosto de 2024, el Gobierno dispuso el cese de ese reconocimiento y Bertulazzi volvió a quedar detenido en el marco del proceso de extradición solicitado por Italia.

En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión judicial que había declarado procedente su extradición. Sin embargo, la entrega a Italia no llegó a concretarse: en agosto de ese año, Servini le concedió nuevamente el arresto domiciliario, con tobillera electrónica y custodia policial en el exterior de la vivienda.

La defensa cuestionó el proceso judicial. Yanzón sostuvo que su cliente “fue condenado en ausencia por hechos de hace 50 años. El único elemento de cargo fue la declaración de un arrepentido”.

Tras la fuga, el Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita encontrar a Bertulazzi. Con la detención de Kopcke, la Justicia busca establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación y ejecución del escape.