Rock y estética retro: cuál es la única banda que representará a la Patagonia en el Lollapalooza Argentina 2027

Una sola banda de la Patagonia será parte de la próxima edición del Lollapalooza Argentina 2027. Se trata de Las Sombras, un grupo nacido en La Pampa que compartirá evento con figuras de talla internacional como Travis Scott, The Killers y Queens of the Stone Age y también nacional como Tini, Dillom y Usted Señalemelo.

La banda tiene 13 años de trayectoria y su propuesta combina rock y blues, con una estética nostálgica y oscura. Esta mañana el grupo compartió su alegría en las redes sociales: «Tocamos en el Lollapalooza 2027 y el delirio es total. Es un orgullo formar parte de inmenso festival. Estamos muy felices».

Las Sombras y su rock con sonido de los años 60 y 70

Si bien el grupo es oriundo de Santa Rosa, La Pampa, la banda se formó en Buenos Aires cuando sus integrantes se juntaron durante su etapa universitaria, según contaron en diferentes entrevistas. Con el tiempo, el grupo se radicó La Plata y comenzó a construir una identidad marcada por las influencias de las décadas del 60 y 70.

En sus canciones aparecen guitarras distorsionadas, melodías de rock and roll y una estética que también se traslada a la vestimenta de sus integrantes. Entre sus temas más escuchados aparecen “Vos y Yo”, “Van Detrás” y “El Club de los Nostálgicos”.

Las Sombras actualmente se radica en Buenos Aires. Está integrada por Manuel Fernández, Nicolás Lippoli, Julián Pico y Mauro López.

“Vos y Yo” es uno de los temas que mejor representa la búsqueda del grpo. La canción cuenta un encuentro amoroso a la salida de un bar y combina una melodía pegadiza con ese sonido oscuro que atraviesa buena parte del repertorio.

El grupo también tiene una discografía que comenzó con Las Sombras, su álbum debut de 2016. Después llegaron Crudo (2018) y El Club de los Nostálgicos (2022), hasta su último lanzamiento Bastardo, el EP publicado en agosto de este año.

La última vez que Las Sombras tocó en Neuquén

En marzo pasado, Las Sombras se presentó en Neuquén como banda telonera de Autos Robados en Mood Live y dejaron un intenso show. Fue una fecha que también contó con la participación de Nube.

En marzo de este año se presentaron en Mood Live de Neuquén junto a Autos Robados.

Ahora, en apenas unos meses, Las Sombras sumará uno de los escenarios más importantes de su recorrido. El Lollapalooza se realizará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y tendrá en su grilla también a Charli XCX y David Guetta, entre otros artistas de renombre. Será una gran oportunidad para la banda para mostrarse a más público,.