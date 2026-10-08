Se conoció el line up del Lollapalooza Argentina 2027: Travis Scott, TINI y los mejores artistas que estarán en el festival

El Lollapalooza Argentina 2027 ya tiene line up confirmado y tendrá entre sus principales figuras a Travis Scott, TINI, Charli XCX, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age. El festival se realizará del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

La grilla fue difundida con una extensa lista de artistas internacionales y nacionales. Entre los nombres locales aparecen además Dillom, Usted Señalemelo, K4OS y Un Poco de Ruido, el grupo de cumbia que se volvió viral a partir de su programa de streaming.

Travis Scott, el rapero yankee más argentino por primera vez en el Lollapalooza Argentina

Travis Scott será una de las figuras centrales y protagonizará su tercera visita al país. El rapero estadounidense, nacido en Houston, tiene una relación particular con el público nacional, quien lo adoptó por la intensidad de sus shows y la forma argenta en que se viven sus presentaciones.

Travis Scott en agosto del 2023 con la camiseta del campeón del mundo.

Por primera vez el artista se subirá al escenario del Lola en Argentina. En la edición del 2020 rapero iba a hacer su debut, pero el festival se canceló por la pandemia de Covid-19. Ahora, sus seguidores esperan expectantes su show en marzo próximo.

El cartel internacional también cuenta con Charli XCX, The Killers, David Guetta, Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr. También se presentarán The Prodigy, RAYE, Dominic Fike, Cage the Elephant, Leon Bridges y Lola Young.

TINI, Dillom y Usted Señalemelo: la presencia argentina en el Lollapalooza 2027

Entre los artistas argentinos que estarán en Lollapalooza Argentina 2027 aparece TINI, quien formó parte de los cinco nombres principales del cartel. La cantante llega al festival después de la expansión internacional de FUTTTURA, el proyecto con el que recorrió distintas etapas de su carrera. También estará Dillom, que presentará su tercer álbum, La Nueva Violencia.

Tini en el show de Lali en el Monumental.

Otro de los nombres destacados será Usted Señalemelo, que llevará al Hipódromo de San Isidro su cuarto álbum, Términos & Condiciones, un disco que representa una etapa más electrónica para el trío. Además estarán K4OS, Un Poco de Ruido, Broke Carrey, Juana Rozas, Lolu Menayed y otros artistas de la escena nacional.

La programación nacional también incluye a Mateo Dufour, Juan Hansen, Zé Pequeña, Sofia Mora, enzocerobulto, Daniela Spalla, Princesa Alba, Folgar, Natalia Lacunza y La Ramona. Entre la extensa nómina además está Las Sombras, una banda oriunda de La Pampa que será la única propuesta de la Patagonia incluida en la grilla.

La organización todavía debe definir la grilla por día, con la distribución de los artistas en los distintos escenarios. Los abonos para continúan a la venta a través de AllAccess, con financiación de hasta seis cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.