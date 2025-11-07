Series, Shōgun: honor, poder y supervivencia en el Japón feudal

Shōgun recrea un período fascinante e indaga sobre el choque entre culturas.

Basada en la novela de James Clavell, Shōgun (Disney+) sitúa la acción a comienzos del siglo XVII. Un navegante inglés, John Blackthorne (Cosmo Jarvis), naufraga en Japón y se enfrenta a una cultura regida por el honor y la jerarquía. Esta es la serie «Fuera de Radar» para ver este fin de semana.

Shōgun: un extranjero en un mundo nuevo

Lo que empieza como una historia de supervivencia se convierte en una intriga política, relacionada al poderoso señor Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada).

Un personaje importante que está decidido a alcanzar el poder en medio de traiciones y alianzas peligrosas. En ese escenario, Mariko (Anna Sawai) aparece como un puente entre dos mundos.

Shōgun: política, lealtad y destino

La serie equilibra la tensión de los conflictos bélicos con una narrativa sutil, en la cual el silencio y las miradas tienen tanto peso como la acción. Su puesta en escena es de una belleza minuciosa y refuerza la sensación de estar frente a una tragedia histórica contada con respeto.

Shōgun no solo recrea un período fascinante, sino que también indaga en el choque entre culturas y en la idea de honor. Las actuaciones son impecables y la dirección privilegia la atmósfera sobre el exceso.

Los recomendados

Platónico

Esta serie, disponible en Apple TV, es una genial comedia sobre la amistad adulta, que combina humor ácido y emoción. Seth Rogen y Rose Byrne interpretan a dos ex mejores amigos que, tras años sin verse, retoman su vínculo con consecuencias caóticas.

Platónico, con Seth Rogen y Rose Byrne.

La serie explora la crisis de la madurez, la rutina y el deseo de volver a sentirse vivos. Con guion ágil y una química impecable entre sus protagonistas, Platónico demuestra que no todas las historias de amor necesitan romance, a veces, la amistad también puede ser una gran aventura.

Crashing

Creada y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, Crashing (Netflix) es una comedia británica anclada en el humor incómodo. Seis jóvenes adultos viven en un hospital abandonado, intentando sobreponerse a la

precariedad y al deseo.

Crashing, una comedia británica.

Entre pasillos deteriorados surgen amores, frustraciones y confesiones que exponen la vulnerabilidad de toda una generación. Con ritmo ágil y diálogos picantes, la serie retrata el caos emocional de crecer sin certezas.

Guillermo Hernández, es periodista especializado en cine y series