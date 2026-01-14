Pre Cosquín 2026: artistas de Río Negro llegaron a la final y buscan un lugar en lo alto

“Pisar el escenario Atahualpa Yupanqui, uno de los escenarios más importantes del folclore latinoamericano es un orgullo, un gusto y un privilegio enorme. Lo tomamos con mucha responsabilidad, respeto y admiración por todos los grandes artistas que han pasado por ahí”, aseguró Fernando Jalil, un docente y músico de Bariloche.

Tiene 34 años y es integrante de “La Coironera”, uno de los grupos artísticos que llegó a la ronda final desde el Pre Cosquín 2026, en su rubro. El conjunto es uno de los tres de la ciudad andina que clasificaron a las finales nacionales del 17 y 18 de enero, donde buscarán un lugar en el escenario mayor.

El talento y la cantidad de artistas de Río Negro ligados a la música folclórica es cada año más visible. Este Festival Nacional de Folklore es una buena oportunidad para confirmarlo. Viajes, ensayos, actividades para recaudar fondos y escenarios pisados son parte de un proceso que año a año muchos artistas de la región recorren para llegar a la final.

Por primera vez como sede, la ciudad de Bariloche participó de la 54° edición con una delegación de 66 artistas en 12 categorías. En la nómina de finalistas se destacaron tres representantes de esa ciudad: en la categoría Conjunto Instrumental, fue seleccionada la “Orquesta Característica Nuevos Aires”; en Canción Inédita quedó “La Coironera” y en Conjunto Vocal, fue seleccionada la propuesta de “Encanto Sureño”.

Además de los tres barilochenses, «Trio Río Negro» de Roca (en conjunto vocal), «Pueblo» de Godoy (conjunto instrumental) y «Marcelo Escales» de Lamarque (canción inédita) pasaron la prueba de las rondas clasificatorias por la sede de Choele Choel.

Las actuaciones y presentaciones de excelencia de los seis grupos rionegrinos les dieron el pase a la gran final que se disputará este sábado 17 y domingo 18 de enero. En esa instancia, se definirá quienes serán parte del Festival Nacional de Folklore desde el sábado 24 al domingo 1 de febrero.

Voces desde Bariloche

«La Coironera» es de los grupos que compusieron las mejores canciones del país y Fernando Jalil, uno de los compositores, contó el porqué de esa pieza artistica barilochense que pasó a la ronda final.

“´La Revoltosa´ es una chacarera doble que trata de rescatar algunos hechos ocurridos en la Patagonia Rebelde y surgió de los libros que escribió el gran Osvaldo Bayer”, apuntó. “Nos parece importante rememorar y traer siempre esa historia a dialogar con nuestro contexto actual”, agregó.

El conjunto es singular por su importante repertorio de canciones propias. Este es el segundo año que llegan a la final. “Primero ganamos en la instancia provincial, el año pasado en la sede Choele Choel, y este año en la sede de Bariloche, del Pre-Cosquín”, comentó Fernando.

Él es docente e integra el grupo junto a Fernando Ebner en percusión, Gabriel Fuentealba en bajo y Gabriel Barros en guitarra eléctrica. “La agrupación surgió para poder trabajar acerca de lo que queríamos decir, de nuestra tierra, de nuestro paisaje, de nuestra gente”, comentó.

“Nos sentimos muy contentos de estar representando a nuestra región en este importante certamen de Nuevos Valores del Pre Cosquín, en donde uno puede compartir y nutrirse de muchísimas expresiones de la música y la danza”. Fernando Jalil, músico de «La Coironera» de Bariloche.

Juan Ignacio Churrarin es parte de la “Orquesta Característica Nuevos Aires”, otro de los finalistas barilochenses, pero con raices de varias localidades de la provincia de Río Negro. Esta orquesta se hizo de un lugar privilegiado en la categoría Conjunto instrumental del festival.

Ignacio tiene 36 años, es empleado y músico popular. En la orquesta toca el acordeón. Es oriundo de Catriel al igual que otros dos integrantes: Santiago Alan Gutierrez Constanzo (28) en bajo y contrabajo y Francisco Maximiliano Arce (30) en batería. Selene Antiqueo (27) en violín, desde Roca y Mariano «Papu» Chañapi (19) con la guitarra, de Regina.

La orquesta surgió en 2022 a través de un profesor santafesino, “Mauri” Palavecino, que estaba en Catriel y propuso recrear temas de “las orquestas populares que hicieron bailar a nuestros abuelos con mucha esencia patagónica”, comentó Ignacio. Pasando por el jazz, tangos de la vieja guardia y contemporánea, pasodobles, fox trot, polcas,tarantelas y folclore argentino.

Además, están participando del Festival de Malambo en Laborde, en el rubro conjunto de música tradicional. “Contamos con un disco editado y pronto va a salir un segundo disco en todas las plataformas digitales”, concluyó el referente.

“Vivimos esta etapa con mucha alegría y ansiedad por ser la primera vez que tenemos este privilegio, pero al mismo tiempo felices de representar a nuestras localidades y provincia”. Juan Ignacio Churrarin, músico de la Orquesta Característica Nuevos Aires.

Camila Lobo tiene 35 años y es nacida y criada en Bariloche. Es profesora de Música en una escuela primaria con orientación artística y forma parte del grupo vocal “Encanto Sureño”, junto a Patricia Díaz, Daniel Maurel y Martin Ascolani. Tienen una trayectoria de más de doce años.

“Todos veníamos de los coros, si bien el grupo fue evolucionando su objetivo siempre fue el mismo: la necesidad de difundir la música y los artistas de la Patagonia con arreglos vocales. No solo de los ritmos, si no de músicapara bailar en las peñas”, dijo la vocera.

En su repertorio, Encanto Sureño, incluye canciones de Che joven, Ariel Arroyo, Edgardo Lanfre y Marcelo Berbel, de quién todos son fanáticos. “Hemos crecido con su música”, agregó la joven.

En 2022 participaron de su primer Pre Cosquin y llegaron hasta la misma instancia que ahora. “Esta vez lo sentimos distinto, si bien los nervios y la ansiedad en el momento previo existió y fue muy fuerte, nos propusimos disfrutar de cada momento vivido”, aclaró Camila.

“Los últimos meses hemos trabajado muchísimo no solo en la preparación de las canciones, también realizamos muchísimos eventos para recaudar dinero, ya que la estadía es larga en Cosquín”. Camila Lobo, música en Encanto Sureño.

El 18 de enero se volverán a subir al escenario que para ellos es “mágico” y del que tienen la oportunidad de disfrutar nuevamente.