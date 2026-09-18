Tom Cruise, irreconocible en “Digger”: el radical cambio para su nueva película

El reconocido actor estadounidense Tom Cruise se aleja de las grandes franquicias de acción para mostrar una faceta diferente en “Digger”, la nueva película dirigida por el ganador del Oscar Alejandro G. Iñárritu, que llegará a los cines argentinos el próximo 1 de octubre.

Después de despedirse de Ethan Hunt con “Misión: Imposible – Sentencia Final”, estrenada en 2025, Cruise apuesta por una comedia dramática y satírica que lo muestra muy lejos de la imagen que construyó durante sus últimos años como una de las grandes estrellas del cine de acción.

Tom Cruise, irreconocible en “Digger”

En la película, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un hombre extremadamente poderoso que desencadena un desastre de enormes dimensiones y comienza una frenética misión para demostrar que puede convertirse en el salvador de la humanidad antes de que las consecuencias de sus propios actos lo destruyan todo.

La producción combina comedia, drama, humor negro y sátira, pero uno de los aspectos que más llamó la atención desde la aparición de las primeras imágenes fue la transformación física del protagonista.

Cruise aparece con prótesis, cabello blanco y una apariencia muy diferente a la habitual, un cambio que refuerza el giro que supone este personaje dentro de su carrera.

“Digger” también cuenta con un elenco de figuras internacionales: Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons acompañan a Cruise en la película.

El nuevo desafío de Tom Cruise después de “Misión: Imposible”

El proyecto marca además el regreso de Alejandro G. Iñárritu con una película original. El cineasta mexicano dirigió el film a partir de un guion escrito junto con Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman, mientras que la historia fue desarrollada por Berman, Iñárritu y Jez Butterworth.

Otro de los nombres destacados detrás de cámara es Emmanuel Lubezki, ganador de tres premios Oscar y colaborador habitual de Iñárritu, quien estuvo a cargo de la fotografía. La producción fue rodada íntegramente en VistaVision y tendrá funciones en salas tradicionales e IMAX.

Para Cruise, “Digger” representa un cambio significativo después de años fuertemente asociados con el cine de acción y las grandes producciones. En una reciente entrevista con GQ, el actor describió la película como un trabajo especialmente importante dentro de su trayectoria, mientras que Iñárritu destacó las posibilidades interpretativas que encontró trabajando con él.

En Argentina, “Digger” tiene previsto su estreno para el 1 de octubre de 2026, según la cartelera anticipada de Cines Argentinos.