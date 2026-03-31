“Tragaluz”, el teatro abre almas en medio del caos

Las miradas, la escucha atenta. Historias que atraviesan a cada mujer que busca atreverse a mirar una ventana por donde pasa la luz. (FOTOS: Gentileza)

“Lo que ganamos o perdimos es la sumatoria de lo que somos”, dispara Leonor con la mirada atravesada por una pequeña ventana que no se abre, pero desde la cual ingresa una pequeña luz que lucha en cada momento con la oscuridad interior. El teatro tiene esas cosas.

Un espacio de metal y vidrio, una pared escénica, que reúne historias de tres mujeres que pisan las tablas para “gritar” lo que las entrañas cargan y hay que sacar afuera. Ellas están unidas por un hilo conductor: Leonor, Camila y Patricia, en la piel de actrices locales, se suben nuevamente, después de un año de éxito absoluto, al escenario de Ámbito Histrión, ubicado en Chubut 240 de la ciudad de Neuquén, con la obra “Tragaluz”.

Las funciones se realizarán todos los viernes de abril a las 21, en el teatro de Chubut 240 de Neuquén. La entrada general es de 23.000 pesos.

Esta producción combina drama, la luminosa búsqueda de la felicidad y toques de humor, para ofrece una profunda reflexión sobre el dolor y el duelo.

Escrita y dirigida por Federico Roca, e inspirada en un caso real, “Tragaluz” aborda la violencia de género, el abuso y las distintas formas que adopta el duelo.

Como para ir adentrándose en la historia, los personajes se presentan. Camila es víctima de violencia de género, está internada en una institución luego de cometer un delito en un contexto de abuso. Leonor es psicóloga forense y tiene que evaluarla periódicamente, mientras lucha con sus demonios internos y aquellos que no lo son tantos. Patricia tiene la tarea de supervisar a la psicóloga mientras atraviesa el duelo por la muerte de su pareja.

Este entramado de experiencias, se presentó a sala llena el año pasado en dos teatros locales. Ahora regresa todos los viernes de abril porque hay un por qué y es un hecho teatral que desde el humor intenta abordar temas complejos pero con una mirada siempre hacia adelante.

“La obra habla de algo de lo que nos pasa a todos y tiene que ver con la cuestión de la salud mental y con esto de poder hablarlo. Por suerte en estos tiempos se esta hablando y me parece que eso es bueno y eso ayuda a que no te cataloguen en ciertos lugares”, contó Carolina Sancho, una de las actrices de la obra.

“Pero también hablamos de poder sostenerse en red. Es esto de saber que uno no se salva solo, sino en un trabajo en conjunto, tanto con familia, amigos y compañeros de trabajo. Me parece que habla de eso en estas épocas donde todo es más individualista. Habla de los lazos humanos y como se van entretejiendo esos lazos de ayuda de estas mujeres que si bien hay dos que no se conocen, hay una que sí por medio de otra. Eso va sanando de alguna manera”, agregó la artista.

Estas tres mujeres se hacen cargo de lo que les pasa y encuentran, como pueden, la manera de “ver como pueden ayudarse una a la otra. Y en ese camino también entienden la importancia de no negar lo que les pasa”.

La actriz que interpreta a Leonor, aseguró que todo está atravesado por la vida y “en esto de tomar una postura frente a la violencia de género y los duelos personales, me parece que ellas son bastante concretas”.

Lo que “Tragaluz” trae a escena es “bastante áspero” y hay que estar bien plantado para poder entender eso que nos pasa a todos en cada esquina de la vida.

Sancho confirmó que encontraron una manera: “A través del humor uno también sana. En la obra el drama está explícito y el público se enfrenta con que ésta es la situación. No te la estoy careteando, pasa esto, pero cómo a través de eso se sale”, agregó la actriz. Y hasta acá llegamos. Todo lo demás hay que descubrirlo cada viernes de abril en El Histrión.