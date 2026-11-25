Los amantes de las historias policiales y los dramas de época tienen una propuesta imperdible en el catálogo de Netflix. Se trata de La ley de Lidia Poët, una ficción italiana inspirada en la vida de una pionera de la abogacía.

Según destacó A24, la producción, protagonizada por Matilda De Angelis, combina investigaciones criminales, conflictos familiares, romance y una historia de superación femenina.

La serie debutó en 2023 y estrenó su tercera temporada en 2026.

De qué trata La ley de Lidia Poët, la serie de Netflix

La historia transcurre en Turín, a finales del siglo XIX. Allí, una joven abogada ve frustradas sus aspiraciones profesionales cuando la Justicia le impide ejercer por el solo hecho de ser mujer.

Lejos de resignarse, comienza a colaborar con su hermano Enrico y encuentra una alternativa para desarrollar sus conocimientos jurídicos.

Su capacidad de observación y su inteligencia serán fundamentales para investigar homicidios y descubrir secretos, mientras intenta recuperar el derecho a ejercer su profesión.

La ambientación, el vestuario y la reconstrucción de la sociedad italiana de aquella época complementan una trama que alterna el suspenso policial con los desafíos personales de su protagonista.

La historia real de la mujer que inspiró la serie de Netflix

Lidia Poët nació en 1855 y se graduó en Derecho en la Universidad de Turín en 1881. Dos años después logró incorporarse al Colegio de Abogados, aunque su inscripción fue posteriormente anulada.

Durante décadas continuó vinculada al ámbito jurídico y defendió los derechos de las mujeres.

Finalmente, en 1920, a los 65 años, consiguió ejercer oficialmente la abogacía, convirtiéndose en una figura emblemática de la lucha por la igualdad profesional en Italia.

Aunque la ficción incorpora situaciones y personajes dramatizados, su historia personal constituye el eje central de la producción.

Cuántos capítulos tiene La ley de Lidia Poët y quiénes integran el elenco

La producción italiana cuenta con tres temporadas de seis episodios cada una, disponibles en Netflix.

El reparto está integrado por:

Matilda De Angelis.

Eduardo Scarpetta.

Pier Luigi Pasino.

Gianmarco Saurino.

Sara Lazzaro.

Sinead Thornhill.

Dario Aita.

Valentina Cervi.

Con 18 episodios, La ley de Lidia Poët es una alternativa para quienes buscan una serie que reúna enigmas policiales, escenarios históricos y una historia real que merece ser conocida.