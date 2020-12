Dalma Maradona lanzó otro furibundo ataque contra Matías Morla: "Rata inmunda"

“Matías Morla, tu justicia será social. Mandá audios, pedile a las miserables que te defiendan. Todos saben cómo fueron las cosas, aparecé vos, cobarde. Atendeme el teléfono. Nunca voy a parar”, prometió Dalma Maradona en una de las historias de su cuenta de Instagram, en un duro posteo en.

Luego acusó: “Me llaman amigos periodistas para contarme que Matías Morla está como loco mandando audios viejos. Si tan amigos decís que sos, dejá de exponerlo (a Diego), rata inmunda”.

"Gianina, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez". Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá”, le había dicho Morla a la otra hija de Maradona hace unos días, lo que causó una primera reacción de Dalma.

Dicho audio y su posterior viralización enfureció a Dalma que no tardó en retrucar: “Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente. Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra. Pero si no, tu condena es social... A mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá”.

Las hermanas Maradona, hijas del matrimonio con Claudia Villafañe, tienen una vieja disputa con el letrado, ya que fue el que armó la querella contra la empresaria por robo en la batalla por las camisetas deportivas del ex jugador de fútbol.

Morla no pudo asistir a la ceremonia íntima que se realizó para despedir al Diez en Casa Rosada, de la que el abogado fue excluido; algo similar ocurrió con la ex pareja Rocío Oliva, lo que generó una catarata pública de quejas.