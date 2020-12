Furiosa, Dalma Maradona eligió las redes para contestarle a Morla

A casi dos semanas de la muerte de Diego Armando Maradona, las repercusiones alrededor de su fallecimiento se mantienen. Este domingo fue el turno de un nuevo round entre Dalma Maradona, la hija mayor del astro futbolístico, y el abogado de Matías Morla, ex asesor del jugador.

Sucede que días atrás el letrado le envió un duro mensaje de audio a Giannina Maradona, segunda en línea sucesoria de la familia, donde le dijo que "nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá".

El reclamo estuvo vinculado a la ceremonia íntima que se realizó para despedir al Diez en Casa Rosada, de la que el abogado fue excluido; algo similar ocurrió con la ex pareja Rocío Oliva, lo que generó una catarata pública de quejas.

Por ese motivo, este domingo Dalma eligió hacer su descargo a través de la red social Instagram. Furiosa por no poder etiquetarlo en la publicación de sus historias, la joven declaró que "si tenés alguna duda, me la preguntas a mí cara a cara", y le resaltó que "si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado".

Las hermanas Maradona, hijas del matrimonio con Claudia Villafañe, tienen una vieja disputa con el letrado, ya que fue el que armó la querella contra la empresaria por robo en la batalla por las camisetas deportivas del ex jugador de fútbol.

En sus declaraciones de hoy, Dalma también sostuvo que "a mi hermana no la apura nadie y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá", en alusión a las peleas posteriores.

Finalmente, la artista concluyó en que "menos mal que no fuiste al velorio", manteniendo su crítica contra Morla, ya que "la gente que pasaba te gritaba asesino".