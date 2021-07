De Neuquén al mundo: GINA, una apuesta ganadora

Imaginá que te vas de la región a Buenos Aires, y que vivís allá muchos años. Ahora pensá en volver a la zona para criar a tus hijos, pero al mismo tiempo, tener que pensar en cómo ganarse la vida. Ahora imaginá que, después de repasar varios conceptos, se te ocurre apostar por una destilería. Ahora imaginá que, en pleno 2017, te la jugás por esa idea. Ahora adelantá la película, y trasladate al 2021. Acabás de ganar tu tercera medalla internacional, la destilería funciona a toda marcha y tus productos son reconocidos en todo el mundo. Todo esto, que podría ser el guión de una película, es la historia de Taté Moretti.





Pero, ¿quien es Taté? Ella es neuquina, licenciada en Finanzas y, además, fundadora de Patagonian Distillery, la primera destilería de la provincia de Neuquén. Y su historia es tan particular como sus productos.

“Con mi marido somos de Cipolletti. Nos habíamos ido a vivir a Buenos Aires, y en un momento decidimos pegar la vuelta. Y cuando nos vinimos dijimos que teníamos que hacer algo distinto. Yo sigo trabajando en un banco, pero mi marido vino habiendo renunciado, fue un cambio de vida drástico. Nos volvimos a criar a los chicos de una forma más sana que en Buenos Aires, y empezamos a pensar qué faltaba en la región. Acá en la zona hay un montón de sidreras, bodegas y cervecerías; pero no había destilerías. Entonces decidimos tomar el modelo, que ya es un éxito a nivel global, y apuntar por ese lado. Empezamos a investigar, ver cómo llevarlo a cabo, y en 2017 arrancamos de lleno”, relató Taté. Pero claro, no era sólo hacer algo distinto: “era pensar algo que nos guste también, porque si es algo que no te gusta no lo sostenés en el tiempo. Para eso están los empleos en relación de dependencia (risas), si hacés algo propio tiene que ser algo que te guste”.

¿Y por qué Taté es noticia ahora? Porque este miércoles, Moretti sumó su tercera medalla internacional en lo que va del año. Esta vez fue en la IWSC, “The International Wine & Spirit Competition”, donde se le otorgó Medalla de Bronce y un score de 89 puntos en la cata de GINA, el gin estrella de su destilería.

Esta distinción se sumó a las medallas obtenidas en febrero, también en Londres: Plata para su Vodka Noctua en los World Vodka Awards 2021, y Oro y Mejor Gin Argentino en la categoría “Best Signature Botanical” en el World Gin Awards 2021.



La producción del GINA llevó mucho tiempo, pero valió la pena: el producto es excelente.



“Estoy muy orgullosa de lo que estamos viviendo. Gestamos nuestro emprendimiento con mucho amor, pero también con mucha responsabilidad y conciencia de que estábamos sentando las bases de una nueva industria para la provincia. Para poner a Neuquén en el mapa de los destilados a nivel mundial. De a poco el objetivo se va cumpliendo. Por eso no quiero dejar de agradecer a los que nos han acompañado en este hermoso trayecto”, afirmó Taté.

Desde el 2017 hasta este presente pasó mucha agua bajo el puente en muy poco tiempo. “Pasó todo tan rápido… La historia de GINA, puntualmente, comenzó en 2019 en el Festival del Chef. A los pocos meses llegó la pandemia, no tuvimos tiempo de salir a hacer alarde. Yo tardé muchos meses en diseñarlo, estuve mucho tiempo. Ya tenía alguna idea de cómo hacer el gin que yo quería, que iba a salir a defender; y tenía que ser algo diferente, por eso me llevó tanto tiempo. Quería que sea un gin delicado, de flores, muy perfumado. Ya sabía que se iba a llamar Gina, por nuestra hija más chiquita, entonces nos venía bárbaro el juego de palabras porque era el Gin A, el primero de la destilería. Además era nombre de mujer… todo me fue llevando al producto que es hoy”, explicó.

La apuesta por GINA llevó su tiempo, pero valió la espera. “En el Festival del Chef tuvimos un éxito bárbaro. Ahí fue la prueba de fuego, llevamos el lote uno. Y eso también tiene relación con el diario RÍO NEGRO, porque cuando lanzamos el vodka lo hicimos en el Yo Como, y nos fue bárbaro. Etiquetábamos las botellas en el stand porque pensábamos que íbamos a vender 50 y terminamos vendiendo 200, fue una locura. Como destilería nacimos ahí, en el Yo Como del 2017”, contó Taté.

La ambición, un ingrediente clave en cualquier emprendimiento, hizo lo suyo. Y fue así que en plena pandemia, con el objetivo de reinventarse, apostaron en grande. “Decidimos mandar a GINA a concursos internacionales, porque ya sabíamos que había gustado en nuestro entorno y en gente más especializada, pero era interesante ver qué nos decían cuando salíamos a competir en las catas a ciega”, relató. El resultado está a la vista: medallas al por doquier.



Taté apostó por una destilería, basándose en una observación de lo que “faltaba” en la región. Mal no le fue: hoy la reconocen en todo el mundo.



Si hablamos de GINA hablamos de un gin premium. Y es un gusto escuchar, en boca de su propia inventora, el por qué.

“Principalmente, porque es un gin de flores. La tendencia del gin vuelve diferenciándose de lo que uno recuerda de la ginebra, que eran productos más rústicos, con una carga aromática muy fuerte del enebro. Esta nueva tendencia de los gin, y particularmente el Gina, son más aromáticos. El Gina es un producto complejo, son 12 botánicos de los que 6 son flores”, comentó Taté.

Al mismo tiempo, explicó que “hay algo que valoriza mucho los destilados, que es la graduación alcohólica. Mientras más graduación tiene en un producto equilibrado, y en el que la percepción no sea la de un alcohol fuerte, estás hablando de un producto premium. Gina tiene una graduación del 43%, que en lo organoléptico es súper perfumado, tiene un equilibrio perfecto entre el enebro y las flores”.

Así, la destilería se encuentra trabajando a pleno. Y si pensamos que hace casi 4 años no era ni siquiera una realidad, merece unas cuantas medallas.