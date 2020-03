Denuncian abandono y temen por el coronavirus en una de las tomas de Neuquén

Ocupantes de la toma de una de las tomas de Neuquén, la de Casimiro Gómez, aseguran que después que se hizo el censo que comenzó el 20 de febrero, no se acercó más ningún funcionario de la Provincia ni del Municipio, y que no se avanzó en ninguna búsqueda de respuesta a su demanda habitacional. Sostienen que fueron "abandonados" en sus necesidades básicas y que no tienen los elementos necesarios para la prevención del coronavirus.

Uno de sus referentes denunció que sufrió una herida de bala en sus piernas, por un integrante del MTD, amenazándolo para que abandone el predio.

"Parece que la gente que toma tierras tiene que morir del coronavirus. Dicen váyanse a su casa, pero acá hay mucha gente que no tiene a dónde ir. Dicen de lavarse las manos, pero acá hay mucha gente que no tiene agua potable y no tiene ni para comer", criticó a los funcionarios Emanuel López, vocero de la toma sobre Casimiro Gómez.

Dijo que se sienten "olvidados" por el Estado.

"Parece que la gente que reclama tierras no tiene derecho a la salud, ni al agua ni a la alimentación", expresó el referente de la toma sobre la meseta.

En el relevamiento de la ocupación sobre Casimiro Gómez que hizo la provincia en conjunto con el municipio censaron que hay un total de 4.328 personas. En estos momentos la situación de la toma se encuentra en instancia de mediación con la fiscalía y funcionarios de la Provincia y del Municipio. Las familias de la toma expresaron que están "preocupados" porque no fueron avisados de ninguna nueva reunión para avanzar en la búsqueda de una solución.

"Con los comedores y las donaciones no alcanzan. Aguantamos como podemos. A algunos que cobraban planes sociales se los han sacado", sostuvo.

Los efectivos policiales siguen todavía en el lugar. López dijo que no han tenido más dificultades con las fuerzas de seguridad y que no están bloqueando el ingreso de agua y comida como ocurrió hace unas semanas.

"No tenemos ya ni para comer, qué vamos a pensar en el coronavirus. Se habla del lavado de mano , pero acá la poca agua potable que hay se cuida", expresó López.



Denunció que fue atacado

Emanuel López denunció que el lunes fue atacado por un referente de la cooperativa MTD en el barrio Progreso. Contó que dispararon nueve veces y que una de las balas rozó su pierna.

Aseguró que la persona que inició los disparos fue Federico Pérez, una persona que responde a Heriberto Chureo, titular del MTD.

"Es una cooperativa que le miente a la gente", afirmó López.