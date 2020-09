Denuncian vejaciones en la Comisaría Cuarta de Cipolletti

La policía de Río Negro sumó una nueva denuncia por vejaciones en este contexto de pandemia. El año pasado hubo una ola de acusaciones contra efectivos por esta conducta, algunas causas están cerca de llegar a juicio.



Esta vez, la acusación recayó sobre el personal de la Comisaría Cuarta, una sede con varias denuncias en su historial. Incuso, semanas atrás condenaron a tres efectivos por incumplimiento de los deberes de funcionario público por la muerte de Santiago Sagredo que falleció en un calabozo de esa dependencia.



Ayer, un joven de la localidad denunció a dos efectivos policiales de la Cuarta por vejaciones. Según detalló en la exposición que hizo en la fiscalía, fue golpeado y hostigado en un operativo policial. Indicó que estuvo más de dos horas detenido y que no lo dejaron hacer ningún llamado telefónico.

Consta en la denuncia que el joven de 21 años estaba en una plaza con un amigo cuando arribaron dos efectivos en bicicleta.

Durante el procedimiento, el denunciante les preguntó ¿Cuánto tiempo iban a tardar en devolverle el DNI: “me respondió “que no hable y que iba a tardar lo que él quisiera”. Seguidamente, uno de los uniformados le dijo “a mí los atreviditos no me van” agarró su teléfono y llama un patrullero.



El joven indicó que lo golpearon al ingresar al móvil –golpes de puño en la cara- y luego volvió a recibir vejaciones cuando llegó a la Comisaría. El amigo que lo acompañaba no fue detenido y fue quien dio aviso a la familia.



“El policía que estaba adentro me volvió a revisar, le pedí hacer una llamada y también me la negó. Entró el policía que me pego la piña y me hizo abrir las piernas, (cuando yo ya las tenía abiertas) y me pega una patada en cada pierna con fuerza y me dice que abra las piernas”, relató.

Indicó que lo tuvieron dos horas detenidos. Inmediatamente se dirigieron a la fiscalía para hacer la denuncia penal y luego al hospital para que certifiquen las lesiones.



La policía de Río Negro tuvo una alta exposición durante la cuarentena con hechos de este tipo. Incluso la detención, un domingo, de una mujer que había sacado a su perro en Bariloche llegó a los medios de todo el país. Un video reflejó la violencia en el procedimiento. Una semana después ocurrió lo mismo con una pareja de Fernández Oro que había salido en bicicleta.



El fiscal jefe de Cipolletti Santiago Marquez Gauna reconoció en una entrevista que dio a la emisora LU19 que la policía en esta cuarentena genera causas innecesariamente. "Hay cosas que no tienen ningún sentido como por ejemplo gente que iba a compran pan. Le reprochaban violar el aislamiento y venían de la panadería con el pan en la mano", describió.