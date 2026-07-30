Villarruel volvió a cargar contra Milei: “Me preocupa que el Presidente replique insensateces”

La vicepresidenta volvió a cuestionar al presidente de la nación tras su cruce con la diputada libertaria Lemoine.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a cuestionar públicamente al presidente Javier Milei y expresó su preocupación por los mensajes que el mandatario comparte en redes sociales, en medio de la creciente tensión dentro de La Libertad Avanza.

El nuevo cruce se originó a partir de una publicación de la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien vinculó a Villarruel con distintos dirigentes peronistas y la acusó de formar parte de una supuesta maniobra política contra el Presidente.

Al responder a un usuario en X, la vicepresidenta apuntó directamente contra Milei y cuestionó que hubiera replicado ese contenido.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, escribió.

Villarruel también agregó:

“El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez”.

La vicepresidenta volvió a cargar contra Lemoine, a quien ya había cuestionado en anteriores intercambios, y la llamó “cerebro de microbio Bolukalo”, en referencia al apellido de la diputada.

“Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo”, sostuvo.

“Parece contagioso el delirio”

Luego de observar una captura del reposteo atribuido a Milei, Villarruel volvió a manifestarse con un mensaje aún más duro.

Las declaraciones se producen luego del fuerte enfrentamiento que la vicepresidenta mantuvo con Lemoine por las dietas de los senadores. En ese cruce, la diputada había acusado a Villarruel de haber permitido aumentos en la Cámara alta, mientras que la titular del Senado respondió que no tiene facultades para definir los salarios de los legisladores.

El nuevo intercambio volvió a dejar expuestas las diferencias entre Villarruel y el sector más cercano a Milei dentro del oficialismo, una interna que se profundizó durante los últimos meses a partir de desacuerdos políticos, legislativos y personales.