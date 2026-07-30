Horarios y datos: se viene el «Desafío de las Estrellas» de TC en San Juan, con el gran aperitivo del TN Apat

Fin de semana a puro automovilismo en San Juan Villicum, escenario de uno de los acontecimientos más especiales de la agenda motor de 2026: nada menos que el «Desafío de las Estrellas» de Turismo Carretera, antepenúltima competencia del tramo regular.

Por si fuese poco, la actividad en el trazado sanjuanino estará acompañada por el TN Apat y la disputa de la séptima fecha del campeonato, lo que supondrá doble competencia para muchos de los pilotos del TC y la Clase 3.

🔜🏆 Desafío de las estrellas ✨

🗓️ 1 y 2 de agosto

📍 Circuito San Juan Villicum

🎫 Entradas en https://t.co/lEHwOXQ7IV 💻#ACTC pic.twitter.com/yAcBjAvPn2 — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) July 28, 2026

En las últimas horas, debido a un trágico accidente aereo en la provincia de San Juan que terminó con la vida de siete personas, la ACTC tomó la desición de suspender todas las actividades protagramadas en la previa, tanto para el Turismo Carretera como para el TN APAT, resptando el luto provincial.

En acuerdo con el Gobierno de San Juan, la ACTC informó que el sorteo se llevará a cabo mañana, como había sido programado anteriormente, pero a puertas cerradas en el mismo circuito a partir de las 19:00 horas. Se podrá seguir a través de DeporTV, MotorPlay y en «actcargentina», el canal oficial de YouTube.

Manu Urcera, de estreno

Como se anunció en las últimas horas, el rionegrino José Manuel Urcera hará estreno este fin de semana de un flamante Honda Civic de nueva generación en la Clase 3 del TN, al tiempo que también acelerará en TC, buscando su primer gran resultado como piloto oficial Mercedes Benz.

Los otros pilotos que tendrán doble actividad entre TC y TN, serán: Julián Santero, Jorge Barrio, Ricardo Risatti, Jonathan Castellano, Facundo Chapur, Facundo Ardusso, Agustín Canapino, Jeremías Olmedo y Mauricio Lambiris.

Además de Urcera, en la Clase 3 del TN también acelerará el neuquino Juan Cruz Bevenuti, en lo que será su tercera presentación con el VW Vento GLI del Canning Motorsport. El de Villa La Angostura se bajó del TC hace dos fechas.

En el TC Pista, en tanto, los representantes de la región que dirán presentes en San Juan serán Joaquín Ochoa (Challenger), Benjamín Antón (Mustang) y Benjamín Ochoa. Este último cambió de equipo y marca, dejando el SAP Team y volviendo al Catalán Magni Sport, cambiando el Challenger por un Mustang.

Horarios del fin de semana

TC y TC Pista

Sábado

Primer entrenamiento: de 11:05 a 12:55.

Segundo entrenamiento: de 14:10 a 14:55.

Domingo

Final TC Pista: de 11:35 a 12:15 (20 vueltas o 40 minutos).

Final TC: de 12:50 a 14:50 (66 vueltas o 120 minutos de duración).

TN Apat

Viernes

Primer entrenamiento Clase 2: de 10 a 11:05.

Primer entrenamiento Clase 3: de 11:10 a 12:15.

Segundo entrenamiento Clase 2: de 12:45 a 13:50.

Segundo entrenamiento Clase 3: de 13:55 a 15:00.

Clasificación Clase 2: de 15:30 a 16:10.

Clasificación Clase 3: de 16:30 a 17:10.

Sábado

Series Clase 3: 15:10 / 15:35 / 16:00.

Series Clase 2: 17:10 / 17:35 / 18:00.

Domingo

Final Clase 2: de 9:05 a 9:40 (15 vueltas o 35 minutos).