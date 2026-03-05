El increíble elogio de Donald Trump para Rodrigo De Paul en la visita del Inter Miami a la Casa Blanca

El increíble piropo de Donald Trump para Rodrigo De Paul en la Casa Blanca. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

El Inter Miami visitó este jueves la Casa Blanca por haber sido campeón de la MLS en 2025 y en el marco de una tradición deportiva de Estados Unidos. Además del encuentro entre Donald Trump y Lionel Messi, se dio un particular momento del presidente norteamericano con Rodrigo De Paul, luego de nombrarlo en su discurso.

A lo largo de sus palabras, Trump habló de algunos jugadores que fueron fundamentales para la obtención del título del Inter Miami: De Paul, justamente, contribuyó con un tanto.

Luego de repasar verbalmente la jugada, el mandatario se giró hacia el futbolista argentino, lo saludó con un apretón de manos y desató risas entre los presentes.

La reacción del presidente tras este saludo fue sorprendente. “¿No tienen jugadores feos en el Inter Miami?“, dijo Trump y revolucionó el auditorio.

Tras estas palabras, el futbolista de la Selección argentina se rio y se puso completamente colorado, algo que no pasó desapercibido en la transmisión oficial.

El tremendo elogio de Donald Trump para Lionel Messi en la Casa Blanca

“Acá vinieron muchísimos grandes jugadores, pero no ganaron. Este hombre ganó. Vino y ganó. Leo, vos viniste y ganaste, algo que es difícil, inusual. Por eso es un gran placer. Siendo honesto, había más presión puesta en vos que en cualquiera que conozca. Viniste como el mejor del mundo, pagaron una fortuna y con toda esa presión ganaste, es impresionante, así que felicitaciones”, dijo.