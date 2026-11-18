Carlos Alcaraz está intratable. Superó con autoridad una prueba de fuego en su segundo partido en las Nitto ATP Finals frente a Daniil Medvedev, por 6-2, 6-4 y quedó a un paso de meterse en las semifinales. Manda en el grupo Ivan Lendl, con registro de 2-0 y en caso de que Flavio Cobolli ceda un set en el último partido de la jornaada, se meterá en el top 4. Por lo pronto, despachó al ruso, ex Nº 1 del mundo, en 61 minutos.

El español, que va por su primer torneo de maestros, acumula 11 victorias al hilo. Desde que regresó al ATP Tour, tras una larga lesión en la muñeca, su índice de victorias y derrotas asciende a 22-2. Y en el camino se hizo de los títulos de Tokio, Viena y el ATP Masters 1000.

La racha de Carlos 11 victorias consecutivas acumula el español en el circuito ATP, desde la primera ronda de Viena, cuando superó a Karen Khachanov. Su mejor marca del año la firmó en el estreno de la temporada con un 16-0.

Los números de Charly

Entre agosto y noviembre, Alcaraz ganó el 91,6% de los 24 encuentros disputados, lo que mejora el impresionante récord que había firmado entre enero y abril, antes de retirarse en Barcelona. Entonces, su balance era de 22-3 (88%). Además de levantar el trofeo en el Abierto de Australia, donde completó el Grand Slam en la carrera, y en Doha.

Charly llega a todas y esta vez lo sufrió Daniil, en la segunda fecha del grupo Ivan Lendl. (AP)

En Turín, el español roza la excelencia. Y tanto Frances Tiafoe como Medvedev han padecido en primera persona el momento dulce que atraviesa el segundo favorito del torneo, detrás de Alexander Zverev. Lo demostró en el duelo de hoy, donde estaba en juego el liderazgo del grupo y medio pase a las semifinales. El partido empezó con un 2-2 y en un abrir y cerrar de ojos, el tablero marcó 6-2, 2-0. Letal.

El español volvió a dar muestras de su enorme porcentaje de éxito ante rivales del top 10. No obstante, domina el cara a cara con todos los jugadores clasificados entre las diez mejores raquetas del mundo y Novak Djokovic es el único rival del top 30 que no tiene un balance negativo frente a Alcaraz.