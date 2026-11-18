La empresa que presta el servicio del transporte urbano en Bariloche elevó su cálculo de costos para actualizar la tarifa. Archivo

La empresa concesionaria del transporte urbano de Bariloche, Mi Bus, elevó el cálculo de costos del servicio para pedir la actualización tarifaria que corresponde al segundo semestre del 2026, con una tarifa inicial de 2.602,56 pesos para no residentes.

La ecuación de costos de la empresa, presentada este martes al Ejecutivo municipal, concluye con un pedido de aumento del 11,5% en el boleto del servicio urbano de pasajeros, respecto de la tarifa vigente.

Si se mantiene el 25% de descuento para los residentes inscriptos en el sistema SUBE con el aumento pedido el boleto para los locales pasaría a costar 1.951,92 pesos. Este beneficio se incorporó en la actual gestión y se realiza por decisión del Ejecutivo.

La actualización solicitada por Mi Bus debe ser analizado en audiencia pública y luego en la comisión de seguimiento del transporte urbano que evalúa los aspectos técnicos. Sin embargo, la decisión final la toma el intendente Walter Cortés mediante resolución.

La empresa en el estudio de costos considera una rentabilidad del 20%.

El pedido de actualización tarifaria se da en la cuenta regresiva de la finalización del contrato de concesión con la empresa que es el 31 de diciembre de 2026. El intendente Walter Cortés meses atrás prometió realizar una nueva licitación y descartó una prórroga del acuerdo actual, que podría hacerla hasta por 5 años, pero hasta el momento no remitió ningún proyecto al Concejo Deliberante.

“No hay novedades”, señalaron fuentes del Centro Cívico ante la consulta de este diario respecto del pliego. En el Concejo, el tema genera preocupación y se abordó en la Comisión de Transporte última, que preside la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une).

Los costos que expuso la empresa

Por contrato, se debe analizar la actualización tarifaria cada seis meses. El último aumento otorgado por Cortés se autorizó en julio cuando el boleto pleno de la primera sección (que utiliza la mayoría de los usuarios) se fijó en 2.333,30 pesos. La última suba fue del 14%.

En el análisis de costos, la empresa contempló unos 6.377.477 kilómetros recorridos al año por la flota de unidades con 10,3 millones de pasajeros.

Según plasmó en el estudio, los ingresos recibidos al año se estiman en 18.355 millones de pesos (11,7 millones de dólares) y los costos por salarios y cargas sociales ascienden a 11.298 millones de pesos (7,2 millones de dólares).

El análisis de costos incluye también valores de máquinas y herramientas, material rodante, costos de patentes, neumáticos, cámaras y cadenas, lubricantes, indumentaria, entre otros. En total se contabiliza en costos fijos 4.274 millones de pesos (2,71 millones de dólares) y 17.805 millones de pesos (11,3 millones de dólares) de gastos variables.