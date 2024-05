Alejandro Garnacho contó de qué equipo argentino es hincha

El delantero argentino Alejandro Garnacho se destaca en un Manchester United que no pudo clasificar a ninguna copa internacional. El futbolista español nacionalizado argentino buscará este sábado ganar la FA Cup en la final ante su clásico rival, Manchester City.

Además, el argentino fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos que disputará la Selección argentina antes de la Copa América 2024. Antes de involucrarse de lleno con la Albiceleste.

Alejandro Garnacho reveló de qué equipo argentino es hincha

🙌🏻¿Alejandro GARNACHO? ¡DE BOCA!



Como vos, como yo, como la

Mayoría. 💙💛💙



En dialogo con ESPN, el atacante del Manchester United expresó que es hincha de uno de los clubes más grande del país. «Del fútbol argentino mi familia siempre ha sido fan de Boca, así que yo también estoy a favor de ese equipo, de Boca Juniors», dijo el jugador.

No es la primera vez que Garnacho habla sobre el el Xeneize. El año pasado en una entrevista en TyC Sports dijo: “El fútbol argentino no se da a conocer tanto como el europeo, pero los partidos de la Copa Libertadores o partidos de River y Boca sí me gustan seguirlos”.