Alfaro no vende simulacros en Paraguay, que buscará el boleto mundialista ante Ecuador

Gustavo Alfaro quiere dejar una huella en la historia de la Selección de Paraguay y tratará de lograr la clasificación a la próxima Copa del Mundo este jueves desde las 20.30 cuando la Albirroja reciba a Ecuador. De cara a la doble fecha frente a Ecuador y Perú, el Profe Alfaro declaró que «es una instancia definitoria de unas Eliminatorias. No son dos partidos más los que estamos jugando. Para todos es muy significativo este momento«.

«Son sensaciones desafiantes y muy lindas. Me han pasado cosas muy fuertes siendo entrenador de Selección. Si bien no soy de aquí, ni nací aquí, siento que tengo raíces cercanas a Paraguay«, reconoció el ex entrenador de Boca y Arsenal.

Alfaro les pudo cambiar la mentalidad a los futbolistas paraguayos, que están por lograr un boleto mundialista, el primero desde 2010, ocasión en la que alcanzaron los cuartos de final (mejor actuación histórica) en Sudáfrica bajo el mando de Gerardo Martino.

«La relación que tengo con los chicos de Paraguay es hermosa, y me pasa lo mismo con los chicos de Ecuador y Costa Rica. Son emociones muy fuertes antes de un partido. Lo trascendente está en el camino que hicimos para llegar al objetivo, y siempre tuve una gran satisfacción por el camino que recorrí, por las personas que conocí«, indicó.

Y sacó pecho por sus dirigidos y explicó cómo es la relación con ellos: «No dirijo futbolistas, conduzco personas. Jugar contra los chicos de Ecuador es algo muy fuerte, porque tengo sentimientos. Si no, sería un vendedor de simulacros: te vendo un simulacro para sacarte ventaja para conquistar tu voluntad para un beneficio«.

«No puedo prometer resultados, yo lo único que puedo garantizar es que no va a haber jugador que no deje la piel en el campo de juego«, agregó el argentino.

Y cerró antes del choque contra el equipo de Sebastián Beccacece: «Este va a ser el último partido por los puntos que juguemos en el Defensores. Esta es la última imagen que queda«.

A Paraguay le alcanzará con un empate en el Defensores del Chaco para asegurar su lugar en la próxima cita mundialista.