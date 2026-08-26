Se conocieron imágenes de los jugadores separados de River Plate: así se entrenan en Cantilo

Germán Pezzella puso fin a su relación con River Plate, pero la situación de algunos jugadores separados del plantel sigue pendiente de resolución. Tras la salida del defensor, ésta mañana se conocieron imágenes de los entrenamientos en el predio de Cantilo.

Luego de la polémica generada semanas atrás por las fotos que los propios jugadores habían difundido en redes sociales, se los vio entrenándose en una cancha en buenas condiciones y acompañados por preparadores físicos.

Tras la salida del bahiense, que anoche acordó la rescisión de su contrato y se despidió del club con un emotivo mensaje en sus redes sociales, cinco futbolistas continúan trabajando de manera diferenciada: Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Fabricio Bustos, Kendry Páez y Matías Viña.

Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos, Kendry Páez, Matías Viña y el entrenamiento de los apartados de River en el predio de Cantilo. pic.twitter.com/Y5zVaJ040B — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2026

Las imágenes de la práctica muestran a los jugadores realizando pasadas, ejercicios con pelota y trabajos de mantenimiento físico. El objetivo es que se mantengan en condiciones mientras esperan resolver su futuro y encontrar un nuevo destino en el corto plazo.

En esta oportunidad no apareció Matías Galarza Fonda, quien todavía pertenece a River. El mediocampista se encuentra en Paraguay para resolver cuestiones personales y espera novedades sobre una posible oferta de Olimpia, club que está interesado en repatriarlo

La salida de Pezzella se sumó a una extensa lista de jugadores que dejaron el club luego de quedar al margen del plantel. Antes habían partido Maximiliano Salas, Maximiliano Meza, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Alexander Woiski y Paulo Díaz. También se encuentra el caso de Kevin Castaño, quien formaba parte de los futbolistas apartados, aunque no llegó a entrenarse en Cantilo.

Mientras tanto, River busca resolver la situación de los jugadores que todavía tienen contrato vigente. Galoppo, Bustos y Galarza cuentan con vínculos de larga duración y la intención es encontrarles club antes del cierre del mercado de pases.

En tanto, Viña y Páez se encuentran a préstamo desde Flamengo y Chelsea, respectivamente, por lo que serán sus clubes de origen los encargados de buscarles una nueva alternativa para continuar sus carreras.

El comunicado de River Plate y el emotivo posteo de Germán Pezzella

Los caminos de River Plate y Germán Pezzella se separaron formalmente. El club confirmó la rescisión de común acuerdo del contrato con el defensor de 35 años, surgido de las divisiones inferiores y multicampeón con el Millonario. Durante sus dos etapas en Núñez, conquistó cinco títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2018, obtenida tras la histórica final ante Boca Juniors.

“El club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual”, comunicó la institución en sus redes sociales. Además, destacó su formación en el club y su condición de campeón del mundo con la Selección Argentina.

“River Plate agradece su entrega y le desea a Germán lo mejor en su próxima etapa”, agregó la entidad, que acompañó el mensaje con imágenes del defensor durante sus distintas etapas con la camiseta del club.

El Club Atlético River Plate y Germán Pezzella decidieron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



Formado en las inferiores del Club, conquistó cinco títulos vistiendo nuestros colores en sus dos etapas y se convirtió en campeón del mundo, reflejando el aporte… pic.twitter.com/GJplPWqGU4 — River Plate (@RiverPlate) August 26, 2026

Pezzella, por su parte, eligió despedirse con un breve pero emotivo mensaje en Instagram, junto a una imagen en la que aparece besando el escudo de River: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”.

Varios de sus excompañeros reaccionaron a la publicación. Marcos Acuña le escribió “Grande, amigo”, mientras que Giuliano Galoppo destacó: “Un ejemplo, siempre lo mejor, amigo”. Fabricio Bustos, otro de los futbolistas que continúa apartado del plantel, también le dedicó unas palabras: “Sos un fenómeno, amigo. Te merecés todo lo mejor”.

Pezzella había regresado a River a mediados de 2024, luego de que el club ejecutara la cláusula de salida de Betis por cuatro millones de dólares. Sin embargo, no logró recuperar el nivel que había mostrado en su primera etapa y, el 9 de agosto de 2025, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.