«Me quedó la espina»: Alexis Mac Allister sorpendió y dijo que quiere volver a Boca

Alexis Mac Allister está afianzado en la Selección Argentina y también brilla con la camiseta del Liverpool, donde porta la 10 en la espalda, pero en los últimas horas sorprendió y dijo que quiere volver a Boca. Es cierto que parece imposible un retorno inmediato, pero como su salida fue algo polémica, resultó una declaración que no estaba en los planes de nadie.

El campeón del mundo estuvo apenas seis meses en el Xeneize. Llegó a préstamo cuando Argentinos Juniors lo vendió a Brighton, pero antes acordaron una cesión por una temporada en el conjunto de la ribera. Sin embargo, el equipo de la Premier League interrumpió el pacto antes de tiempo y se lo llevó en enero de 2020.

«En el futuro nunca se sabe…»

Lo cierto es que el volante habló en una entrevista exclusiva con Los Edul. “Me quedó la espina con Boca, que haya sido un tiempo tan corto, me quedé con ganas de jugar un poco más“, confesó Mac Allister sobre volver a vestir la azul y oro. Inmediatamente después, también agregó: “Se dio así y en el futuro nunca se sabe, pero me gustaría volver“.

El volante no renovó contrato con Liverpool y tiró la bomba sobre Boca. De todos modos tiene 27 años y es fija que seguirá en Europa.

Pocos segundos más tarde, Alexis reveló otro deseo en el programa que tienen los hermanos Gastón y Esteban Edul. “A Argentinos me gustaría volver como una forma de agradecimiento“, reconoció en primera instancia sin titubear. No conforme con esa declaración, incluyó a sus hermanos y a su padre, cuando expresó: “Es un club que me dio todo a mí y a mi familia“.

A su vez, se refirió a Deportivo Mac Allister, el club de La Pampa que fue fundado por su papá y su tío. “El sueño que tenemos nosotros es llevarlo a Primera en algún momento“, deslizó como objetivo familiar. Al mismo tiempo, extendió su discurso al respecto y añadió: “Ojalá poder disfrutarlo con mis hermanos y primos dentro de la cancha“.