Amenazaron de muerte a Javier y Karina Milei: allanaron la casa de un hombre en Lomas de Zamora

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó el domicilio de un hombre de 58 años en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, acusado de publicar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina y el intendente local, Federico Otermín. Durante el procedimiento secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán analizados en el marco de la investigación.

La causa comenzó en septiembre, luego de una denuncia por una serie de publicaciones realizadas a través de la red social X. Según la investigación, el hombre había difundido mensajes intimidatorios contra distintas figuras públicas, entre ellas el Presidente, la secretaria general de la Presidencia y el jefe comunal de Lomas de Zamora. También había realizado referencias amenazantes hacia la hija menor de edad de Otermín.

Qué decían las amenazas a Javier y Karina Milei

Entre las expresiones detectadas por los investigadores se encontraban frases como: “A los hermanos Milei hay que fusilarlos” y “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”. Además, se identificaron otros mensajes de contenido violento y referencias al eventual uso de armas de fuego.

A partir de la denuncia, personal del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal inició tareas de investigación, que incluyeron el análisis de fuentes abiertas y distintas plataformas digitales. Con la colaboración del agregado jurídico del FBI en Argentina, los investigadores lograron identificar al presunto autor de las amenazas y establecer su domicilio.

Con esos elementos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Hernán Villena, ordenó el allanamiento de la vivienda. Durante el operativo, el hombre fue notificado de la investigación y los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares que habrían sido utilizados para realizar las publicaciones, una computadora, un disco rígido y una notebook.

Además, durante el procedimiento encontraron un ejemplar de Mi lucha, libro escrito por Adolf Hitler y vinculado con la doctrina del régimen nacional socialista.

La investigación se desarrolla bajo la intervención del Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Felipe Di Lello, y cuenta con la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.