Morgan Stanley proyecta que la inflación en la Argentina bajará al 21,7% en 2027, pero advirtió por la demanda de dólares antes de las elecciones. (Foto: gentileza)

El banco de inversión Morgan Stanley proyecta que la inflación en la Argentina bajará al 21,7% interanual a fines de 2027, frente al 30,8% que estima para este año. Sin embargo, advirtió que la demanda de dólares antes de las elecciones presidenciales de 2027 podría presionar sobre el peso y frenar esa desaceleración.

“La dolarización vinculada a las elecciones podría interrumpir el progreso a través de una depreciación del peso, incluso si el marco de política económica subyacente permanece intacto”, señaló la entidad en su informe de perspectivas para América Latina, según publicó Infobae. Para el banco, los comicios serán la principal fuente de incertidumbre para el país.

El informe suma otros obstáculos, como la inercia inflacionaria y las tarifas de los servicios públicos, que seguirán con revisiones mensuales durante 2027 por compromisos contractuales. Para 2028, Morgan Stanley espera que la inflación baje al 17,1%.

Crecimiento, energía y RIGI: qué proyecta Morgan Stanley para la economía argentina

El banco proyecta que el PBI crecerá 1,3% en 2026, 2,4% en 2027 y 3% en 2028. La actividad estará sostenida principalmente por el agro y la energía, y la ampliación de la capacidad de transporte de hidrocarburos permitirá aumentar las exportaciones de petróleo.

También espera que los proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsen de a poco la inversión y la construcción. El consumo, en cambio, se recuperaría más lento, porque la morosidad todavía llevará a los bancos a prestarles a las familias con cautela.

En el plano fiscal, Morgan Stanley prevé superávits primarios durante todo el período analizado. Para 2027 estima un excedente primario de 1,2% del PBI y un resultado total positivo de 0,1%.

Reservas, tasas y el escenario alternativo que plantea el banco para después de las elecciones

Otro punto clave para el banco es la capacidad del Banco Central de sumar reservas. Aunque las exportaciones y los flujos de inversión deberían favorecer las compras de divisas, los pagos de deuda en moneda extranjera y la mayor demanda de dólares antes de los comicios podrían limitar esa acumulación. “Una acumulación sostenida de reservas sigue siendo necesaria”, remarcó.

En cuanto a las tasas de interés, la entidad prevé que la TAMAR termine 2026 en 22,8%, baje al 20% en 2027 y llegue al 15% en 2028, aunque esa baja podría pausarse antes de las elecciones. Su escenario base contempla la continuidad del actual programa económico. Como alternativa, plantea que mayores tasas internacionales y un cambio de rumbo tras los comicios podrían llevar a más inflación, una inversión estancada y una posible recesión.