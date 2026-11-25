Boca enfrentará a Platense en la final de la Copa Argentina. (Foto: Clarín Fotografía)

La final de la Copa Argentina entre Boca y Platense ya definió sede, fecha y horario. El Xeneize buscará su tercer título al hilo tras ganar la tabla anual y la Copa Sudamericana.

El partido definitorio se jugará en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Esterol. Será la próxima semana, el miércoles 2 de diciembre, a las 20 horas.

El campeón recibirá un premio de 200 millones de pesos y el boleto para la Recopa de Campeones donde ya están clasificados Rosario Central y Estudiantes.

El Xeneize eliminó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez, Racing y Banfield. Platense sacó a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes y Atlético Tucumán.

¡Todo confirmado para la Final de #NuestraCopa 🙌 entre @BocaJrsOficial y @caplatense! ✅ #CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 https://t.co/ExpsNPZ7fV — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) November 25, 2026

El Calamar, dirigido por Martín Palermo, aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027 por el cupo que liberó Boca al ganar la tabla anual y la Sudamericana.

El Xeneize buscará su quinto título de Copa Argentina y el primero desde 2020. Platense intentará ganar su segundo trofeo en primera tras el Apertura 2025.