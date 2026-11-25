Después de atravesar una complicada separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli volvió a apostar al amor y confirmó que está conociendo a un hombre que no pertenece al ambiente artístico.

Según informó PrimiciasYa, la novedad salió a la luz este miércoles en Puro Show (El Trece), donde la panelista Pochi reveló la identidad del hombre que conquistó a la periodista deportiva y dio detalles sobre el comienzo de la relación.

La confirmación llegó después de que una seguidora del programa compartiera una fotografía en la que se los veía juntos en una clínica, donde él la habría acompañado a realizarse unos estudios médicos.

Quién es Tomás Basedich, el nuevo amor de Chechu Bonelli

El hombre que conquistó a la conductora se llama Tomás Basedich, tiene 36 años y mantiene un perfil alejado de los medios de comunicación.

Ambos se conocieron en Areia, un espacio ubicado en Pilar, provincia de Buenos Aires, donde se organizan encuentros deportivos, partidos de fútbol mixtos y reuniones sociales.

Tras la difusión de la imagen, Pochi se comunicó directamente con Bonelli, quien reconoció que está atravesando un buen momento sentimental.

La periodista destacó el compañerismo de Tomás y la manera en que la acompaña. Además, manifestó su intención de preservar la intimidad del vínculo, especialmente porque él no es una figura pública.

Chechu Bonelli ya había dado pistas sobre su nuevo romance

Días atrás, durante una emisión de Valet Parking, el programa que conduce en La Casa Streaming, Bonelli había sorprendido a sus compañeros al revelar que alguien había llegado inesperadamente a su vida.

En aquella oportunidad, aclaró que no se trataba de una persona famosa ni vinculada profesionalmente con el fútbol, aunque evitó revelar su identidad.

Ahora, con la información difundida en Puro Show, la modelo despejó las dudas sobre su presente sentimental y confirmó que está iniciando una nueva historia de amor.

La noticia llega poco después de que Darío Cvitanich anunciara su compromiso con Ivana Figueiras.

A más de un año de su separación del exfutbolista, Chechu Bonelli comienza una nueva etapa personal y apuesta por una relación con menor exposición mediática.