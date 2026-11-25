Con la llegada de las altas temperaturas, los helados caseros se convierten en una excelente alternativa para disfrutar de un postre refrescante y económico. Entre los sabores clásicos, el helado de frutilla a la crema se destaca por su textura suave y su intenso sabor frutal.

Según la receta del canal MatyCocinaOK, difundida por A24, el secreto para conseguir una consistencia cremosa está en incorporar leche condensada casera a la preparación.

Además, no requiere una máquina para hacer helados y permite obtener aproximadamente diez porciones individuales.

Ingredientes para preparar helados de frutilla caseros

500 gramos de frutillas.

3 cucharadas de azúcar.

250 gramos de crema de leche.

100 gramos de leche en polvo.

50 gramos de azúcar.

150 mililitros de leche.

Esencia de vainilla.

Cómo hacer helados de frutilla a la crema, paso a paso

Calentar la leche líquida junto con la leche en polvo y los 50 gramos de azúcar. Mezclar hasta que hierva. Apagar el fuego, perfumar con vainilla y esperar a que la preparación se enfríe. Cortar las frutillas limpias, mezclarlas con las tres cucharadas de azúcar y reservar durante diez minutos. Licuar la fruta con la preparación de leche condensada. Añadir la crema y procesar brevemente. Repartir en moldes individuales y congelar durante al menos tres horas o hasta que estén firmes.

El secreto para conseguir un helado de frutilla bien cremoso

La combinación de crema de leche y leche condensada aporta grasas, azúcares y sólidos lácteos que favorecen una textura más suave y ayudan a reducir la formación de cristales de hielo.

Otro detalle importante es elegir frutillas maduras, que aportan mayor dulzor y un sabor más intenso.

Esta receta resulta ideal para aprovechar las frutas de estación y tener siempre una opción refrescante en el freezer para disfrutar después de las comidas o durante la merienda.