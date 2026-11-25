Brigadistas y combatientes de incendios forestales que dependen de la Administración de Parques Nacionales (APN) se reunieron en el área Varadero, en Bariloche, para llevar adelante un pedido de mejora salarial y un suplemento de emergencia. Además, remarcaron la necesidad de contar con equipamiento y personal ante la llegada de la temporada de verano.

«Son reclamos que vienen desde hace años y trascienden a las gestiones políticas, pero nunca estuvimos más lejos de conseguirlo», señaló Marcelo Rojas, geógrafo del Parque Nacional Nahuel Huapi y delegado de ATE en Bariloche.

«Hay trabajadores que están cobrando 900 mil pesos, en zona fría. En el centro del país aún menos», detalló el trabajador. Según relataron, los nuevos brigadistas que se incorporan «se acercan por los cursos de ingresos para combatientes, pero cuando se enteran de cuanto ganamos, se van».

En total, son 40 los trabajadores bajo el convenio de brigadistas en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que prestan servicio en toda la zona. «Unos 25 prestan tareas en terreno y los demás asisten con otras tareas», aclaró Rojas. A nivel nacional, son un total de 380.

«Si nos necesitan en otros parques, siempre estamos disponibles para salir», explicó Teo Rega, brigadista de APN, y agregó que, en esos casos, «el problema son los biáticos, cuando tenés que mudarte de zona, que se pagan dos o tres meses después». Con cinco años de antigüedad, su salario apenas pasa el millón de pesos.

«Algunos cobramos apenas 900 mil pesos», señalaron los trabajadores, combatientes de incendios forestales en Bariloche. Foto: Marcelo Martínez.

El reclamo agrupa a los trabajadores brigadistas de incendios forestales de todo el país, e incluye el pedido por el tratamiento de dos proyectos de Ley a nivel nacional: el que prevé un régimen previsional diferencial para los trabajadores de incendios forestales, y el que presentó la diputada Adriana Serquis, que plantea un régimen integral del combatiente de incendios forestales, para regularizar sus condiciones de trabajo.

«Los fuegos y las emergencias no conocen de jurisdicciones», afirmaron los trabajadores. El reclamo fue enviado por escrito a Jefatura de Gabinete de Ministros. Los referentes de ATE afirmaron que ya han tenido reuniones con las autoridades de la Administración de Parques Nacionales. «El diálogo está abierto, pero necesitamos resoluciones», aclaró Rojas.

Una tarea de todo el año

Uno de los puntos que remarcaron los trabajadores fue la continuidad de las tareas durante todo el año, no sólo en el combate de incendios sino también en la colaboración con los rescates de montaña y otras situaciones de emergencia.

Frente al inicio de la temporada de verano, cuando el riesgo de incendio es mayor, las tareas se abocan a la prevención y a la reducción de combustible.

«Estamos haciendo gestión y reducción de combustible en zonas en las que si llegase a pasar algo, la presencia de ese combustible permitiría que el incendio se expandiera de forma muy descontrolada», explicó Rega y agregó: «también estamos con entrenamientos y formando a los nuevos brigadistas en rescate de montaña, uso de cuerda, uso de equipamiento como la motobomba, y mantenimiento de los vehículos».

Rega aclaró que también se dedican a tareas como el mantenimiento del edificio y la reparación de los vehículos que utilizan. «Estamos pidiendo que se renueve pantalón y chaqueta, que perdieron el tratamiento ignífugo, que retarda que se prenda fuego la ropa si tomamos contacto con la llama. Es algo que no solemos hacer pero es un elemento de seguridad», señaló el brigadista.