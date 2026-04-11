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Así largan las finales del Argentino de motocross en La Barda de Neuquén: ¿quién fue el mejor zonal?

Los hermanos Poli hicieron el 1-2 en la pista capitalina y uno piloto que viene de la MX2 sorprendió entre los regionales.

Redacción

Por Redacción

Quirno Costa sorprendio y fue el mejor regional en la clasificacion del Argentino. (Matías Subat)

Quirno Costa sorprendio y fue el mejor regional en la clasificacion del Argentino. (Matías Subat)

Al campeonato Argentino de motocross le queda la mejor parte: el domingo irán las finales de las categorías superiores y por eso se viene una gran fiesta en La Barda de Neuquén, sede de la primera fecha del calendario. La movida empezará muy temprano, desde las 8:30, aunque las mangas por los puntos serán a partir de las 12:20. Ahí, los fanáticos de las dos ruedas tendrán una catarata de definiciones, que se cerrarán a media tarde con la MX1.

Ayer, en una jornada espectacular, con las primeras finales del año y clasificaciones para todos los gustos, los hermanos Poli mostraron su chapa de favoritos. Joaquín clavó el mejor registro, Agustín el segundo y hoy son los rivales a vencer. El último lugar del podio fue para Fermín Ciccimarra y ahí nomás entró el primer crédito regional, Felipe Quirno Costa.

Cómo terminaron las clasificaciones

MX1
1 Joaquín Poli 1:29.061
2 Agustín Poli 1:29.396
3 Fermín Ciccimarra 1:29.690
4 Felipe Quirno Costa 1:29.794

Joaquín Poli demostró porqué tiene el 1 pintado en su moto. (Matías Subat)

MX2
1 Máximo Cáceres 1:32.506
2 Felipe Vilchez 1:32.676
3 Juan Abadía 1:33.014
MX3
1 José Felipe 1:31.543
2 Gustavo Rivero 1:32.698
3 Nicolás Carranza 1:33.423

Sorprendió Felipe, sueñan los demás

Sin dudas, fue una sorpresa porque el piloto de San Martín de los Andes viene de correr en la MX2 y ahora sorprendió con los top. Más atrás y con buenas producciones quedaron Nahuel Kriger (7°), Pablo Galletta (9°), Lucas Sendon (10°), que venía de ganar el Sur de la República, y Santiago Montero (11°), uno de los pilotos de Liess Motos. Todos buscarán tener un gran domingo, en una programa recargado y lleno de finales.

Ayer ya se disputaron las definiciones de las categorías más chicas y cantaron victoria María Padilla, de Bolivia, quien dejó en el camino a Candelaria Lima y Guadalupe Alonso en la WMX. Más tarde festejaron Catalina Rodríguez, de San Juan y Jeremías Mur, en 50cc y 65cc, respectivamente.

A partir de las 9 habrá transmisión vía streaming por RN Radio y se esperan muchas sorpresas en el stand del Diario Río Negro, ubicado en un sector clave el Coliseo capitalino.


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Al campeonato Argentino de motocross le queda la mejor parte: el domingo irán las finales de las categorías superiores y por eso se viene una gran fiesta en La Barda de Neuquén, sede de la primera fecha del calendario. La movida empezará muy temprano, desde las 8:30, aunque las mangas por los puntos serán a partir de las 12:20. Ahí, los fanáticos de las dos ruedas tendrán una catarata de definiciones, que se cerrarán a media tarde con la MX1.

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