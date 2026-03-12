Arranca la Lifune 2026: formato de disputa y partidos de la 1° fecha

Este fin de semana inicia una nueva temporada del torneo Lifune. Ya se conoce el fixture completo, que tendrá 22 fechas en cada categoría. Según el cronograma de partidos, la competencia finalizaría el 9 de agosto.

En este 2026, la liga neuquina tendrá 12 equipos en la A y 12 clubes en la B. En cada división, se enfrentarán todos contra todos ida y vuelta para definir el gran campeón.

Habrá dos descensos y dos ascensos. La novedad de esta temporada es que se definirán según el rendimiento de la Primera División de cada equipo: el 11° y 12° bajarán de la A y el campeón y subcampeón del Oficial B subirán a la máxima categoría.

El campeón del certamen accederá al Torneo Regional Amateur 2027. Además, los ocho mejores equipos de la A y los cuatro primeros de la B sacarán pasaje para la Copa Provincial del próximo año.

Alianza, el campeón defensor, arranca la defensa al título en su casa ante Centenario. San Patricio, último campeón de la Copa Provincial, recibirá en El Chañar a Unión Vecinal.

Alianza gritó campeón ante su gente.

Habrá triple acción en la capital. Maronese enfrentará a Don Bosco, Independiente se verá las caras frente a Patagonia en La Chacra y Pacífico jugará ante Petrolero. Por último, Deportivo Rincón, con Alfredo Tizza en el banco, debutará contra Río Grande, el único equipo ascendido.

En formativas, habrá cambio del formato: no habrá dos categorías, sino que todos los clubes se dividirán en dos zonas de 12 clubes cada una. La primera fase tendrá 11 fechas y clasificarán a la próxima instancia los ocho primeros de cada grupo. De esta forma, habrá un campeón desde 5° hasta 10° división.

Los partidos de la 1° fecha en la categoría B

Eucalipto vs. Confluencia

Unión de Zapala vs. Añelo

Los Canales vs. Bicicross

San Lorenzo vs. Esperanza

Villa Iris vs. Sapere