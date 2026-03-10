Arranca la Liga Confluencia 2026: partidos y horarios de la 1° fecha

Atlético Regina es el defensor del título, tras derrotar en la final única a La Amistad.

Este fin de semana comienza una nueva temporada de la Liga Confluencia, con el inicio del torneo Apertura. En este 2026, el torneo de futbol valletano tendrá un innovador formato, ya que habrán dos categorías y se jugarán tres torneos durante el año.

La primera división estará compuesta por 14 equipos, que se ganaron su lugar por su rendimiento en la temporada pasada. En la Zona Ascenso participarán 12 clubes (7 equipos que descendieron y 5 clubes que regresan/debutan en la Confluencia).

En el 2026 se disputarán dos torneos de Liga: el Apertura y Clausura. En cada certamen se utilizará el formato todos contra todos a una rueda y con el mismo fixture para todas las categorías formativas. De esta forma, cada equipo jugará 26 o 22 partidos de Liga durante el año (dependiendo si juega zona Campeonato o Ascenso).

El tercer torneo de esta temporada será la Copa de la Liga, que reunirá a los 26 clubes en un solo certamen. Tiene fecha prevista de comienzo para fines de marzo.

Además, habrá ascensos y descensos que se definirán por una tabla anual, donde se acumularán los puntos del Apertura y Clausura. Los dos últimos en la Zona Campeonato jugarán la segunda división en 2027 y los dos primeros del Ascenso tendrán un boleto para la primera división.

En la última reunión de dirigentes, se definió que el horario oficial en esta primera parte del año será: 14 hs. para la Tercera (Reserva) y 16 hs. para la Primera. En el arranque de la Liga, toda la fecha se disputará de esta forma.

Los partidos de la Zona Campeonato

Atlético Regina, vigente campeón, comenzará su defensa del título viajando a Roca para enfrentarse a CIMAC. Otro duelo interesante de la 1° fecha será Deportivo Roca vs. Unión de Allen, que se verán las caras en el Luis Maiolino.

También habrá triple acción en Cipolletti, la ciudad con más representantes en Primera División (4). La Amistad recibirá a Deportivo Huergo, Pillmatún jugará en el Predio de la Isla Jordán ante Círculo Italiano y San Martín se medirá en su casa a Fernández Oro.

Además, la pelota rodará en La Pampa: Petroleros, de un gran debut en 2025, chocará ante Argentinos del Norte. En Catriel, la Depo jugará contra Club Cipolletti.

Los encuentros de la Zona Ascenso

La Zona Ascenso tendrá varios debutantes en la Liga. Uno de ellos será Independiente de Catriel, que jugará de local frente a Maracacinho. Además, en Cinco Saltos, Experimental recibirá a Chichinales, que regresa tras un año de ausencia.

En Allen, Alto Valle enfrentará a Deportivo Godoy, que vuelve a disputar la Confluencia luego de 30 años (su última participación fue en 1995). También habrá duelo de cipoleños, entre San Sebastián y San Isidro. El Salvador (Cipolletti) comenzará de local su recorrido en el torneo frente a San Carlos.

Por último, Deportivo Mainque se medirá a CECAP, el equipo roquense que también tendrá su primera experiencia en el futbol federado.