Desde Buenos Aires contactó a una adolescente de Viedma y le pedía imágenes sexuales, quedó imputado

La Fiscalía de Viedma formuló cargos formalmente contra un hombre domiciliado en el partido bonaerense de Quilmes, acusado de haber contactado a una adolescente rionegrina a través de WhatsApp para ganarse su confianza y enviarle dinero a cambio de imágenes íntimas de visualización única.

La maniobra delictiva se interrumpió cuando el imputado comenzó a exigir material de mayor contenido sexual, lo que asustó a la menor y la llevó a cortar el vínculo. Poco después, sus padres descubrieron las sospechosas transferencias bancarias en la cuenta de su hija y radicaron la denuncia penal, logrando los investigadores corroborar que los fondos provenían de dos cuentas registradas a nombre del acusado.

La fiscal del caso, Paula de Luque, detalló que la investigación preliminar se extendió durante varios meses e incluyó pericias informáticas, análisis de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) y la declaración de la víctima en Cámara Gesell.

A partir de estas pruebas, se ordenó un allanamiento en la vivienda del sospechoso en la provincia de Buenos Aires, donde se secuestraron diversos dispositivos electrónicos. Al ser peritados, los expertos descubrieron un segundo hecho delictivo: el hombre había descargado desde la aplicación Telegram numerosas imágenes y videos con representaciones sexuales explícitas protagonizadas por niños, niñas y adolescentes.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensora pública María Paz Alvares no opuso objeciones a la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, la defensa coincidió en que ambos delitos sean investigados de manera conjunta por el Poder Judicial de Río Negro, dado el estrecho vínculo existente con la causa originaria de Viedma.

Finalmente, el juez de Garantías Juan Brussino dio por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un término de cuatro meses.