Milicic designa a Pablo Sampallo como nuevo Gerente Comercial y de Desarrollo de Negocios

La firma abocada a las construcciones y servicios Milicic SA acaba de designar a Pablo Sampallo a cargo de la Gerencia Comercial y de Desarrollo de Negocios. Con una trayectoria destacada en la industria automotriz y minera, liderará la estrategia comercial de la compañía en un momento clave para las operaciones de Milicic.

El nuevo ejecutivo asumirá las funciones a partir de este mes, y lo hará en reemplazo de Gustavo Mas. La incorporación de Sampallo se da en el marco del plan de desarrollo de capacidades y fortalecimiento de la propuesta de valor de Milicic S.A.

Desde su nuevo rol, será responsable de liderar la estrategia comercial en los diferentes segmentos de mercado, afianzar la expansión regional y generar nuevas oportunidades de negocio, con foco en modelos colaborativos, alianzas estratégicas y la relación con actores destacados de los entornos en los que operamos.

«Estamos convencidos de la visión estratégica que aportará Pablo en su nuevo rol. Su conocimiento del sector minero, experiencia en la gestión de cadena de suministros y visión integral sobre nuestros segmentos estratégicos serán claves para abordar los desafíos futuros que asumimos para nuestro desarrollo en Argentina y la región», destacó la Gerente General de Milicic SA, María de los Ángeles Milicic.

Sampallo es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en el liderazgo de la gestión de Cadena de Suministros, Compras Globales y Logística con una sólida trayectoria en Ventas, Marketing, Postventa y Distribución. Desarrolló gran parte de su carrera en General Motors, con responsabilidades gerenciales y de dirección en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Medio Oriente.

Sampallo asumió este mes al frente de la Gerencia Comercial y de Desarrollo de Negocios de Milicic.

Más recientemente, lideró la estrategia de Supply Chain en Cerro Negro (Newmont Mining), donde supo combinar una mirada comercial con una gestión operativa de excelencia y el desarrollo de proveedores locales.

Comenzó sus primeros pasos profesionales en Boehringer Mannheim y SKF. Es Licenciado en Organización de la Producción por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Austral y una especialización en Gestión de Proyectos por UADE.

Milicic S.A. es una empresa de construcciones y servicios con 52 años de experiencia en grandes obras que han acompañado el desarrollo de los principales sectores productivos en Argentina y la región. Con más de 2500 empleados y más de 800 proyectos ejecutados, brinda soluciones para los desafíos más complejos en minería, oil & gas, energía e infraestructura.