El inesperado accesorio de 3 euros que Haaland usa en cada partido y que ya es un negocio millonario

Erling Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo, de eso no cabe duda. Pero también se ha convertido en el influencer de moda favorito del Mundial 2026, con sus millonarios contratos publicitarios, su colección de bolsos Birkin y relojes de alta gama. Sin embargo, su posesión más sagrada sobre la cancha cuesta poco más de 3 euros.

Haaland llegó a él por una necesidad. Cuando decidió dejarse el cabello largo, se topó con el problema que sufren millones de personas en el gimnasio o en su día a día: las gomas o «colitas» de pelo tradicionales se estiran, se deslizan con el sudor, causan dolores de cabeza o terminan rompiendo las fibras capilares.

La solución del noruego no fue recurrir a una marca deportiva de renombre, sino a Kknekki. La marca nació originalmente en Corea del Sur en 1987, donde se desarrolló su exclusiva técnica de trenzado, pero hoy en día es una firma de alma escandinava, propiedad de la empresa familiar noruega Bon Dep. Es la fusión perfecta entre la tecnología capilar asiática y el diseño nórdico.

Aunque su precio por unidad en las tiendas apenas ronda los 3,50 euros, su rendimiento técnico está a la altura de un deportista de élite.

Fabricadas mediante una técnica única que entrelaza más de 60 hilos alrededor de un núcleo elástico, estas gomitas artesanales ofrecen una sujeción extrema sin dañar el cabello, manteniéndose firmes durante los 90 minutos de juego.

De cliente a dueño

La relación de Haaland con este accesorio de 3 euros fue mucho más allá de una simple preferencia. El futbolista se volvió tan fanático del producto que, tras comprobar su eficacia partido tras partido, decidió pasar a la acción. El delantero noruego invirtió su propio capital para convertirse en accionista minoritario de Bon Dep.

A partir de ese momento, la marca experimentó una expansión internacional sin precedentes, multiplicando su facturación y disparando las búsquedas en Google de este fiel producto.

La consolidación de este negocio millonario llegó a su punto más álgido con el lanzamiento de la «Haaland Edition». Se trata de un pack exclusivo de 8 gomitas de pelo seleccionadas por el propio jugador.

“Uso KKNEKKI y he invertido en la empresa porque creo en el producto”, dijo Haaland. “Las ocho gomas para el pelo Haaland KKNEKKI están inspiradas en los colores que visto en el campo para los equipos en los que juego«, agregó.

Pese a que el pack completo se comercializa por 28 euros, el furor por imitar el peinado de El Androide provocó que las existencias se agotaran por completo en solo dos semanas, colapsando la web oficial de la firma y generando listas de espera kilométricas.