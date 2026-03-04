Colapinto cambió el volante por el bate antes del Gran Premio de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto visitó un club de cricket y practicó el deporte con los miembros del plantel durante su estadía en la ciudad de Melbourne, Australia.

El divertido momento de Colapinto jugando al cricket en Australia

A tan solo dos días de subir a su Alpine para las primeras prácticas libres de la temporada en el Gran Premio de Australia, Colapinto visitó, junto a Pierre Gasly, el estadio Melbourne Cricket Ground, donde hizo unos lanzamientos junto a dos figuras de la disciplina: Glenn Maxwell y Scott Boland.

Ready for their call up to the @CricketAus squad 🤝🇦🇺 pic.twitter.com/yi6EYeRhcB — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 4, 2026

En ese marco, el argentino tomó un bate, intentó algunos golpes y se dejó asesorar por los especialistas, en un intercambio que rápidamente se viralizó. El contraste entre la velocidad de los monoplazas y la precisión del cricket generó comentarios divertidos en redes sociales.

Por otro lado, el pilarense presentó el nuevo casco que usará para la temporada 2026: un diseño que combina los colores de Alpine (rosa, rojo, azul y blanco) y la clásica bandera argentina.

En diálogo con la prensa, Colapinto valoró haber participado desde el inicio en el desarrollo del auto y explicó cómo llega al comienzo del campeonato. “Tengo muchas ganas de salir a la pista en Melbourne y empezar la nueva temporada de carreras. Esta será mi tercera temporada en la Fórmula 1, pero es la primera vez que me preparo con pruebas de pretemporada y compito en el primer Gran Premio del año. Esto ha sido útil para mí personalmente para entender estos nuevos coches, ya que aspiramos a tener una temporada competitiva”, expresó.

La carrera en Albert Park tendrá un valor especial para el piloto argentino. Aunque será su tercera temporada en la máxima categoría, será la primera vez que llega al inicio del torneo después de completar toda la pretemporada con su equipo.