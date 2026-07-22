Cuti Romero se irá del Tottenham y dos gigantes de Europa lo quieren

Romero no terminó una buena temporada en el futbol inglés y seguiría su carrera en Italia o España.

Luego del término del Mundial 2026 y el subcampeonato de la Selección Argentina, varios futbolistas de la Albiceleste deben definir su futuro en las próximas semanas. Uno de ellos es Cristian Romero, que tendría un nuevo destino europeo.

El Cuti, de gran Copa del Mundo, estaría muy cerca de dejar Tottenham. Según Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases, el cordobés «abandonará al 100% al Tottenham este verano«, confirmó.

Luego de una mala temporada del club londinense, donde se salvó del descenso en la última fecha y no disputará ninguna competencia europea en la próxima temporada, el capitán tendría decidido seguir su carrera lejos de Inglaterra.

Quien pica en punta para quedarse con el defensor es el Inter, que «sigue en conversaciones directas con el jugador», destacó Romano, aunque se advierte que podría darse el fichaje en «un acuerdo costoso. El Inter se reunirá pronto con su agente», resaltó.

El actual valor de mercado de Romero es de 50 millones de euros, una cifra elevada para el futbol italiano, pero el deseo del jugador podría facilitar las negociaciones, reveló el medio deportivo La Gazzetta dello Sport. El zaguero de la Selección Argentina ya tiene experiencia en la Serie A, tras sus pasos por Genoa y Atalanta.

De darse su llegada al Inter, compartiría plantel con Lautaro Martínez, delantero, figura y capitán del Nerazzurro en las últimas temporadas. Su presencia podría convencerlo para pegar su vuelta al futbol italiano.

Pero hay otro grande interesado. Se trata del Barcelona, que está a la expectativa. El equipo blaugrana podría avanzar por el argentino si vende a uno de sus centrales en las próximas semanas. Según Sportmediaset, el Cuti quiere seguir su carrera en España, aunque su llegada al conjunto culé no será sencilla por la situación financiera del club catalán.

El mercado de pases europeo recién está dando sus primeros pasos y habrá novedades en los próximos días. Otros argentinos que deben definir su futuro son Julián Álvarez, que desea seguir su carrera en Barcelona, y Dibu Martínez, quien estaría cerca de llegar a la Juventus.