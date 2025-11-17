Clasificados y eliminados del Regional Amateur tras la 5° fecha: el panorama grupo por grupo

Pasó un nuevo fin de semana de Regional Amateur. La 5° fecha, que se jugó casi en su totalidad el domingo, definió varios clasificados y eliminados de la competencia. Pero no todo está cerrado, porque en la mayoría de las zonas todavía faltan muchas cosas por resolverse.

Cabe destacar que los primeros de cada grupo avanzan directamente a la 3° ronda junto al mejor segundo, y los 9 mejores segundos accederán a la 2° fase.

Clasificados y eliminados del Regional Amateur

La única zona que ya tiene todo definido es la 5, donde Estudiantes Unidos de Bariloche se aseguró el primer puesto. El Pincha goleó de visitante a Puerto Moreno y se metió en la 3° ronda de la competencia. Además, Cruz del Sur se clasificó a la siguiente fase. Con la goleada del fin de semana, el Cruzado ya quedó como uno de los 9 mejores segundos de la Región Patagónica. Puerto Moreno y San Martín de Esquel se quedaron sin chances.

En la zona «Lifune» (6), la única compuesta por tres equipos, el clasificado se definirá en la última fecha. Independiente y Maronese se verán las caras en la Chacra y solo uno de los dos seguirá en competencia. El empate le sirve al Rojo y al Dino solo le vale la victoria.

En el grupo 7, Alianza de Cutral Co ya se aseguró el «1» con un andar perfecto. Después, los otros tres equipos siguen con chances por el segundo lugar. San Patricio y Patagonia tienen 6 puntos y deben ganar para pasar. Unión (3) la tiene muy complicada: debe triunfar por goleada y esperar que Alianza le gane a San Patricio.

Deportivo Villalonga ganó la zona 8 tras golear este domingo. El segundo lugar del grupo lo pelean Independiente de Río Colorado y Jorge Newbery de Patagones. Uno de estos dos equipos se meterá a la siguiente ronda. Por otro lado, Talleres de San Antonio Oeste ya está eliminado desde la 4° fecha.

El grupo 9, compuesto por equipos de Liga Confluencia, ya tiene a sus dos clasificados: La Amistad y Deportivo Roca sacaron pasaje a los partidos mata-mata. El equipo cipoleño y el Naranja se enfrentarán este fin de semana y definirán el 1° y 2° lugar. Argentinos del Norte ya no tiene chances, porque si empata en puntos frente a Roca, pierde en el primer criterio de desempate, que son los enfrentamientos entre sí. Pillmatun, sin unidades, ya está eliminado.

En la última zona (10) de la Región Patagónica, Atlético Regina y Sportsman dirimirán el primer lugar el próximo fin de semana, cuando el Albo visite Choele Choel. El equipo de Valle Medio debe ganar al menos con una diferencia de tres goles. A los líderes de la Confluencia les sirve el empate, para quedar en la cima. Ambos conjuntos le sacaron una gran diferencia a Huahuel Niyeo y Asociación Española, en una de las zonas más disparejas de la región.

El panorama del Regional Amateur en la Región Patagónica

Se aseguraron el 1° puesto y clasificaron a la 3° ronda:

Estudiantes Unidos (Bariloche)

Deportivo Villalonga

Alianza (Cutral Co)

Se aseguraron el 2° puesto y clasificaron a la 2° ronda:

Cruz del Sur (Bariloche)

Están clasificados y definirán su puesto en la última fecha:

La Amistad

Deportivo Roca

Atlético Regina

Sportsman

Pelearán por la clasificación en la última fecha:

Independiente (Neuquén)

Maronese

San Patricio del Chañar

Patagonia

Unión AP

Independiente (Río Colorado)

Jorge Newbery (Patagones)

Eliminados tras la 5° fecha:

Puerto Moreno (Bariloche)

San Martín (Esquel)

Petrolero (Plaza Huincul)

Talleres (San Antonio Oeste)

Argentinos del Norte

Pillmatun

Huahuel Niyeo (Jacobacci)