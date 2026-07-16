La fuerte respuesta de Cuti Romero a Gary Neville tras la victoria de Argentina: «Espero no ser tan estúpido»

La Selección Argentina derrotó con una épica remontada a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste sumó otra remontada en esta Copa del Mundo y buscará su cuarta estrella el próximo domingo ante España.

En la previa a este duelo de semifinales, el equipo de Lionel Scaloni recibió durísimas críticas por parte de la prensa británica y ex jugadores de la selección inglesa. Uno de ellos fue Gary Neville, que realizó un análisis inédito de la dupla central argentina: «Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido«, comenzó. Y luego cerró con un fuerte comentario: «Es la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo«.

Estos comentarios fueron uno de tantos que recibió la selección campeona del mundo durante las últimas dos Copas del Mundo, que lógicamente hizo oídos sordos a las críticas y respondió en la cancha, como lo viene haciendo desde hace años.

Luego de un gran partido de la dupla central, que anuló a Kane y Bellingham, las principales cartas ofensivas de Inglaterra, hablaron juntos al final del partido y mostraron su postura sobre el tema. El primero en hablar fue Licha Martínez: «Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha, nada más«.

Cuti Romero fue uno de los puntos más altos en la última línea.

Pero el que cerró con toda la artillería fue el Cuti Romero: «Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Que el día de mañana no me salga criticar a un jugador, criticar a nadie, porque uno sale a la cancha a dar lo mejor para su selección, para su equipo», sentenció.

Tras esta emotiva clasificación, la Selección Argentina ya se enfoca en la gran final del próximo domingo ante España. En Nueva York y desde las 16:00, la Albiceleste buscará lograr el bicampeonato y el cuarto título mundial de su historia.