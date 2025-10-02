Riquelme rompió el silencio: la llegada de Paredes, la banca a Cavani y la salud de Russo

Tras el delicado momento futbolístico que atraviesa Boca, el presidente decidió a hablar y tocó diferentes temas: Paredes, Cavani, Russo y mucho más. Los detalles.

Riquelme rompió el silencio: la influencia de Russo en el nuevo Boca

Juan Román Riquelme rompió el silencio. Luego de tres meses de silencio, el mandamás de Boca salió a hablar, en medio de uno de los momentos más difíciles del xeneize en la temporada: sin competencia internacional, afuera de Copa Argentina y Copa Libertadores 2026 y una seguidilla de malos resultados.

La entrevista se realizó este miércoles en El canal de Boca, el medio de comunicación oficial del club. A lo largo de los 30 minutos de charla, el exfutbolista tocó diferentes temas: Miguel Ángel Russo (a medias), la llegada de Leandro Paredes, el nivel de Edinson Cavani y las obras que se están realizando en la Bombonera, entre otros.

Ante la gran incertidumbre sobre el estado de salud del DT, Riquelme habló sobre el técnico pero solo resaltó la influencia que tiene en el equipo: «El Mundial de Clubes le hizo muy bien al grupo. Compitieron contra Benfica y Bayern, lo hicieron bien y se los veía con mucha ilusión. El entrenador tiene mucho que ver. Es un genio, maneja las cosas de forma extraordinaria«. Estas fueron las únicas palabras donde el presidente se refirió a Russo, evitando claramente tocar un tema «tabú» en Boca, ya que desde que Miguelo tiene complicaciones médicas, la institución no sacó ningún parte médico sobre su salud.

El elogio a Paredes y el orgullo de tener a Cavani

Luego, Román destacó la mejoría del equipo desde la llegada de Paredes: «La llegada de Leandro terminó de reforzar todo, se los vio felices y unidos, hoy tuvieron doble turno y creo que ahora se juntaban a comer asado, eso demuestra cómo están».

Como en cada entrevista que brindó, Riquelme volvió a elogiar a Edinson Cavani. A pesar de tener números muy bajos como centrodelantero (4 goles en 21 partidos en 2025), el presidente no dejó pasar la oportunidad y dijo: «Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, que siempre vamos a tener la suerte de decir los bosteros que jugó con la camiseta de Boca y se lo ve muy contento cada día».

Las obras de La Bombonera y el superávit récord

Para cerrar, el presidente de Boca salió de lo estrictamente deportivo, y sacó chapa de su gestión. En primer lugar, recalcó las obras que se están realizando en La Bombonera y le tiró a Macri y compañía.

«Lo tomamos como algo normal u obligaciones que tenemos. Había gente que estuvo 30 años en el club, y la puerta principal estaba abandonada. Es una obligación tener la puerta de tu casa arreglada. Estuvieron 25 años en el club, no hicieron nada, lo usaron para hacer política», resaltó.

Hace unas horas, Boca presentó un superávit récord de 35 millones de dólares y Román se lo hizo saber a los hinchas: «Cuando llegamos al club, nos dieron el club con problemas, esa es la realidad. Decirle al hincha que estamos cada vez mejor económicamente me da felicidad«.