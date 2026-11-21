La espera terminó y la historia volvió a teñirse de azul y oro. Boca es campeón de la Copa Sudamericana después de 18 años sin títulos internacionales. En Barranquilla, el Xeneize tuvo una actuación memorable y fue ampliamente superior a Atlético Mineiro para quedarse con una nueva estrella.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 2-0 ante el Galo, con goles de Santiago Ascacíbar, en el primer tiempo, y Miguel Merentiel, al inicio del complemento. Boca golpeó en los momentos justos y construyó una ventaja que pudo ser incluso mayor, por las numerosas situaciones que generó frente al arco de Everson.

Después, el Xeneize manejó los tiempos del partido, hizo circular la pelota y neutralizó cualquier intento de reacción del conjunto brasileño. Así, sumó el título N° 76 de su historia y el 19° de carácter internacional, una cifra que lo convirtió en el club más ganador del continente en ese rubro, por encima de Independiente, que acumula 18 conquistas.

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Ascacíbar abrió el marcador para el Xeneize

A los 3 minutos, Miguel Merentiel desperdició una chance increíble para abrir el marcador. Después de un remate de Sebastián Villa que se desvió en un defensor, el arquero Everson intentó controlar la pelota, pero se le escapó y le quedó servida al delantero uruguayo. Sin marca y con el arco a su disposición, la Bestia solo tenía que empujarla, pero su remate pegó en el travesaño y Boca dejó pasar una oportunidad inmejorable.

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A los 10 minutos, el Xeneize llegó al gol, pero la conquista fue anulada por offside. Facundo Herrera envió un excelente pase largo para Sebastián Villa, quien desbordó y lanzó un buen centro al segundo palo. Allí apareció Santiago Ascacíbar, que conectó de aire y mandó la pelota a la red, pero el Rusito estaba en posición adelantada y el tanto no fue convalidado.

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El Rusito tuvo revancha y puso el 1-0 para Boca a los 16 minutos. Blanco envió un centro que llegó hasta Tomás Aranda en el segundo palo. El juvenil enganchó hacia adentro y sacó el remate con la zurda, pero la pelota rebotó en un defensor y le quedó a Ascacíbar, que la mandó a guardar.

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El equipo dirigido por Arruabarrena continuó dominando y a los 31 minutos tuvo otra oportunidad para ampliar la ventaja. Merentiel interceptó un pase que iba hacia el arquero Everson y lo gambeteó. Sin ángulo para definir, tocó atrás para Aranda, pero no pudo darle precisión a su remate.

A los 38 llegó otra ocasión clara. Blanco ejecutó un córner desde la izquierda y Di Lollo cabeceó sin marca en el punto penal. El defensor conectó con mucha potencia, pero el balón fue directo al cuerpo de Everson, que evitó el 2-0.

¡¡EVERSON LE NEGÓ EL GOL DE CABEZA A DI LOLLO PARA BOCA ANTE ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL!! ATAJADA TOP. 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/ZHxzDAis8h — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Merentiel volvió a desperdiciar una chance clara en tiempo agregado. El uruguayo trazó la diagonal y Milton Delgado lo dejó de cara al gol. Sin embargo, después de conducir unos metros, no se animó a definir de zurda y, al girar hacia su pie hábil, perdió un tiempo. Finalmente remató, pero un defensor logró interceptar el disparo.

¡NO SE PUDO ACOMODAR! Miguel Merentiel tuvo otra chance para que Boca marque el segundo de la final vs. Atlético Mineiro pero no definió bien. ¡Qué pase gol ponía Delgado! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/pJ7oZIDKOx November 21, 2026

De esta manera, Boca se fue al entretiempo con una ventaja de 1-0, después de una notable primera mitad en la que lo único que puede reprocharse es no haber ampliado la diferencia. Atlético Mineiro nunca hizo pie y no logró hacer participar a Álvaro Montero. Eduardo Domínguez decidió jugar sin un centrodelantero natural y, por ahora, la apuesta no le dio resultados.

Merentiel tuvo su revancha

Después de una floja primera mitad, Eduardo Domínguez movió el banco y realizó tres cambios para el complemento. Ingresaron Angelo Preciado, Borbas e Igor Gómez en lugar de Natanel, Pascini y Cissé, respectivamente.

A los 3 minutos del complemento, Merentiel tuvo su revancha y marcó el 2-0 para Boca. Herrera volvió a encontrar a Villa por la banda izquierda y el colombiano, una de las figuras del Xeneize, dejó en el camino a Preciado con el control, llegó hasta el fondo y envió un buscapié quirúrgico. Esta vez, el uruguayo no falló: definió de primera y mandó la pelota a la red para ampliar la ventaja.

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Atlético Mineiro comenzó a atacar con más gente y tuvo su primera chance clara a los 12 minutos. Cuello tocó por la derecha para Preciado, que envió un centro atrás. Cerca del punto penal, Bernard conectó de volea y la pelota pasó muy cerca del ángulo izquierdo de Montero.

Después de esa jugada, Paredes fue reemplazado en Boca. El capitán arrastraba molestias musculares y no podía rendir al máximo, por lo que Arruabarrena decidió sacarlo para darle ingreso a Tomás Belmonte.

El Galo comenzó a dominar el encuentro después del 0-2 y tuvo otra chance a los 18 minutos. El defensor Vitão llegó al área como delantero y conectó un cabezazo que Montero controló sin problemas, tras volcarse hacia su derecha. Fue un nuevo aviso de Atlético Mineiro, que empezó a ganar terreno y a inquietar al conjunto argentino.

Después de la pausa de hidratación, Enner Valencia, que ingresó por Merentiel, tuvo su oportunidad para liquidar el partido. Tras otro buen pase de Villa, el ecuatoriano quedó mano a mano con Everson y buscó definir con el pie abierto, pero su remate careció de potencia y precisión. El arquero respondió y envió la pelota al córner.

¡¡ENNER VALENCIA TUVO EL TERCERO DE BOCA PERO EVERSON LE TAPÓ EL GOL!! 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/PRykpPRRnB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Con el ingreso de Rodrigo Battaglia,y mucha tranquilidad para salir jugando desde el fondo, el Xeneize recuperó el control de la pelota y volvió a generar situaciones para liquidar el partido. Primero tuvo su oportunidad Blanco y luego fue el turno de Velasco y Valencia, pero ninguno logró acertar al arco rival.

Finalmente, el marcador no volvió a moverse. En los minutos finales, Boca le bajó el ritmo al encuentro, se adueñó de la pelota y la hizo circular para evitar cualquier sobresalto. Hasta que llegó el pitazo final y el Xeneize pudo romper la sequía: después de 18 años, volvió a gritar campeón en el plano internacional.

Ganó dos estrellas y va por más

Con esta consagración, Boca alcanzó los dos títulos en la temporada, ya que hace apenas dos semanas se había quedado con el campeonato de la Liga. El equipo de Arruabarrena atraviesa un gran momento y todavía tiene objetivos por delante.

Este miércoles recibirá a Independiente Rivadavia por los octavos de final del torneo Clausura. Además, en diciembre, aunque todavía sin fecha confirmada, se medirá con Platense en la final de la Copa Argentina, con la posibilidad de cerrar el año con una nueva estrella.

Por otra parte, el Xeneize se clasificó a la Recopa Sudamericana, que habitualmente se disputa en febrero. Su rival será el ganador de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, que se enfrentarán el próximo sábado en Montevideo.

Formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Vitao, Kauã Pascini; Cissé, Kevin Castaño, Fred; Tomás Cuello, Bernard, Renan Lodi. DT: Eduardo Domínguez.

Hora: 19.30 de Argentina (17.30 de Colombia).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV y streaming: ESPN, DSports y Disney+ Premium.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.