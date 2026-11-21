La Policía Federal realizó este viernes allanamientos en cuatro sedes bancarias de la ciudad de Buenos Aires y el partido bonaerense de La Matanza, por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, en el marco de la causa que investiga a la empresa Sur Finanzas.

Las medidas se llevaron a cabo luego de que venciera el plazo que el tribunal había otorgado a las entidades para reunir información de interés para la investigación, según pudo saber Diario Río Negro. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron documentación bancaria, comunicaciones internas y registros que podrían aportar datos sobre el entramado financiero que está bajo investigación.

Uno de los operativos se llevó adelante en la casa central del Banco Hipotecario, ubicada en Reconquista 101, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, por disposición del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, se incautaron distintos elementos relacionados con la operatoria de la entidad y sus contactos con la empresa Sur Finanzas.

Según pudo confirmar Diario Río Negro, entre el material secuestrado figura un disco duro externo con la documentación volcada a la nube del banco, además de correos electrónicos internos con comunicaciones y contactos con Sur Finanzas. También se retiraron legajos físicos de clientes, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y actas correspondientes al área de Prevención.

El secuestro de esos documentos permitirá a los investigadores reconstruir las operaciones de Sur Finanzas, así como los vínculos entre la empresa y las entidades bancarias.

Dónde fueron los allanamientos por la causa Sur Finanzas

Además de la casa central del Banco Hipotecario, se realizaron allanamientos en el Banco Industrial de Santa Fe 880 (CABA), en la sede que comparten el Banco Industrial y el Banco Hipotecario en Maipú 1210 (también localizada en la Capital Federal), y en la sucursal del Banco Hipotecario situada en Hipólito Yrigoyen 2350, San Justo, partido de La Matanza. Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal Argentina, cuyo responsable es el comisario Enrique Fernando Giménez.

Los antecedentes de los allanamientos a bancos por Sur Finanzas

Las medidas de este viernes tuvieron como antecedente una serie de requerimientos

judiciales realizados a comienzos de noviembre a las mismas entidades bancarias. En aquella oportunidad, la Justicia buscó obtener documentación sobre las operaciones financieras vinculadas con Sur Finanzas y determinar qué respaldo bancario habían recibido los movimientos de las empresas relacionadas con Ariel Vallejo.

La investigación avanzó durante los primeros días de noviembre. El 6 de este mes, el juez Rodríguez Ponte procesó a Vallejo, junto con otras 17 personas y nueve sociedades, por presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Además, dispuso un embargo de $40.000 millones sobre los bienes del empresario y ordenó su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

La investigación sobre Sur Finanzas

La causa busca determinar el funcionamiento del entramado financiero vinculado con Sur Finanzas y su presidente, Ariel Maximiliano Vallejo. Entre las operaciones bajo análisis figura el movimiento de aproximadamente $1,73 billones a través de una subcuenta recaudadora de Sur Finanzas PSP S.A. en el Banco Industrial, entre enero de 2024 y octubre de 2025, según información de la investigación judicial publicada por La Nación.

También se investigan transferencias realizadas por Sur Finanzas PSP S.A. a Pagos Dica S.A. por aproximadamente $14.898 millones, entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. Según la investigación, parte de esos fondos habría sido transferida el mismo día en que se realizaron otros allanamientos vinculados con la causa.

En ese contexto, la Justicia busca establecer si las entidades bancarias y sus responsables

facilitaron las operaciones investigadas o incumplieron sus obligaciones de prevención y

control de posibles maniobras de lavado de activos.

La documentación secuestrada en las entidades bancarias será incorporada al expediente para su análisis. En particular, los reportes de operaciones sospechosas, las actas del área de Prevención y los intercambios de correos internos constituyen elementos de interés para reconstruir qué información circulaba dentro de los bancos sobre las transacciones relacionadas con Sur Finanzas.