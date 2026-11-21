Guardabosques municipales rescataron a una joven en el cerro Llao Llao. Gentileza

Dos guardabosques del Ente Autárquico del Parque Municipal Llao Llao rescataron a una joven de 28 años que se fracturó la pierna derecha a unos 150 metros de la cumbre.

Al momento del accidente, la joven, oriunda de Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires, descendía por el sendero junto a su hermana y su cuñado, según informó la Municipalidad.

En el operativo además de los guardabosques participó el subsecretario Alfredo Allen, que preside el organismo y coordina el cuerpo de guardabosques.

En el lugar, el equipo de rescate le inmovilizó la pierna y utilizó una manta térmica para abrigarla durante el operativo, que incluyó el descenso en camilla hasta la base del cerro, en Villa Tacul.

Una vez en el lugar de acceso vehicular, dentro del mismo Bosque Llao Llao, la mujer fue trasladad en ambulancia del hospital zonal.